Οι ΗΠΑ εξετάζουν ακόμα και τη χρήση στρατιωτικών δυνάμεων για την απόκτηση της Γροιλανδίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ συζητά «μια σειρά επιλογών» για την απόκτηση της Γροιλανδίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Σε δήλωσή του, ο Λευκός Οίκος ανέφερε στο BBC ότι ο Τραμπ είχε καταστήσει σαφές ότι η απόκτηση της Γροιλανδίας αποτελεί «προτεραιότητα εθνικής ασφάλειας».

«Ο πρόεδρος και η ομάδα του συζητούν μια σειρά επιλογών για την επίτευξη αυτού του σημαντικού στόχου εξωτερικής πολιτικής και, φυσικά, η χρήση του αμερικανικού στρατού είναι πάντα μια επιλογή στη διάθεση του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων», ανέφερε ο Λευκός Οίκος.

Αυτό έρχεται μετά την εκ νέου δήλωση του Τραμπ το Σαββατοκύριακο ότι οι ΗΠΑ «χρειάζονται» τη Γροιλανδία – μια ημιαυτόνομη περιοχή της Δανίας, μέλους του ΝΑΤΟ – για λόγους ασφαλείας.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέττε Φρέντερικσεν, προειδοποίησε τη Δευτέρα ότι μια επίθεση από τις ΗΠΑ θα σήμαινε το τέλος του ΝΑΤΟ.

Η σύλληψη Μαδούρο επανέφερε το θέμα της Γροιλανδία

Το ζήτημα του μέλλοντος της Γροιλανδίας επανήλθε στην επιφάνεια μετά την αμερικανική στρατιωτική επέμβαση στη Βενεζουέλα, κατά τη διάρκεια της οποίας ελίτ στρατιωτικές δυνάμεις εισέβαλαν στη χώρα για να συλλάβουν τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο και να τον οδηγήσουν στη Νέα Υόρκη, όπου θα αντιμετωπίσει κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών και όπλων.

Μια μέρα μετά την επιδρομή, η Katie Miller, σύζυγος ενός από τους ανώτερους βοηθούς του Trump, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έναν χάρτη της Γροιλανδίας με τα χρώματα της αμερικανικής σημαίας, μαζί με τη λέξη «ΣΥΝΤΟΜΑ».

Τη Δευτέρα, ο σύζυγός της Stephen Miller δήλωσε ότι «η επίσημη θέση της αμερικανικής κυβέρνησης είναι ότι η Γροιλανδία πρέπει να γίνει μέρος των ΗΠΑ».

Σε συνέντευξή του στο CNN, είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ «είναι η δύναμη του ΝΑΤΟ. Για να εξασφαλίσουν οι ΗΠΑ την περιοχή της Αρκτικής, να προστατεύσουν και να υπερασπιστούν το ΝΑΤΟ και τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ, είναι προφανές ότι η Γροιλανδία πρέπει να γίνει μέρος των ΗΠΑ».

Όταν ρωτήθηκε επανειλημμένα αν οι ΗΠΑ θα αποκλείσουν τη χρήση βίας για την προσάρτησή της, ο Μίλερ απάντησε: «Κανείς δεν θα πολεμήσει τις ΗΠΑ για το μέλλον της Γροιλανδίας».

