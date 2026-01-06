Χωρίς ρεύμα περιοχές της Αθήνας - Τι απαντά ο ΔΕΔΔΗΕ

Χωρίς ρεύμα είναι αυτή την ώρα αρκετές περιοχές της Αθήνας, λόγω εκτεταμένης βλάβης, η οποία αναμένεται να αποκατασταθεί μέχρι τις 23:30, σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ.

Συγκεκριμένα, οι περιοχές που αντιμετωίζουν πρόβλημα από τις 20:00 και μετά είναι τα Κάτω Πατήσια, ο Άγιος Ελευθέριος, οι Άγιοι Ανάργυροι, η Βούλα και το Ζωγράφου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η διακοπή ρεύματος στην περιοχή της Βούλας, οφείλεται σε πτώση δέντρου πάνω σε γραμμή του ΔΕΔΔΗΕ.

