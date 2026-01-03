Γερμανία: Χωρίς ρεύμα χιλιάδες νοικοκυριά στο Βερολίνο
Το μπλακ άουτ σημειώθηκε έπειτα από πυρκαγιά σε εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
Περίπου 50.000 νοικοκυριά και τουλάχιστον 2.000 επιχειρήσεις στο νοτιοδυτικό Βερολίνο βρίσκονται από το πρωί χωρίς ρεύμα, έπειτα από πυρκαγιά σε εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Σύμφωνα με την αστυνομία, η πυρκαγιά έχει κατασβεστεί και διεξάγονται έρευνες με την υποψία εμπρησμού. Στο μεταξύ είναι ακόμη ασαφές πόσο θα διαρκέσουν οι εργασίες επισκευής και αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης, με την κατάσταση για τους κατοίκους της περιοχής να επιβαρύνεται από τις χαμηλές θερμοκρασίες.
Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων
