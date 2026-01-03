Ποια είναι η Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, ενώπιον της οποίας κατηγορήθηκε ο Νικολάς Μαδούρο;

Φωτ. Αρχείου - Ο Νικολάς Μαδούρο σε συνέντεξη Τύπου στο Καράκας της Βενεζουέλας την 1η Σεπτεμβρίου 2025.

Η Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, καθώς εκεί αναμένεται να εμφανιστεί ο συλληφθείς Νικολάς Μαδούρο. Εκπροσωπεί το Μανχάταν, το Μπρονξ και αρκετές κομητείες βόρεια της πόλης.

Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα ομοσπονδιακά δικαστήρια των ΗΠΑ, καθώς εν μέσω ενός πολύπλοκου αμερικανικού ομοσπονδιακού δικαστικού συστήματος, λειτουργούν συνήθως σαν πρωτοβάθμια.

Το δικαστήριο συχνά χειρίζεται μεγάλες οικονομικές υποθέσεις λόγω της συγκέντρωσης εταιρικών και τραπεζικών κεντρικών γραφείων γύρω από τη Γουόλ Στριτ, αλλά και κάθε άλλου είδους υποθέσεις.

Πολλές υποθέσεις υψηλού προφίλ έχουν εκδικαστεί εκεί πρόσφατα, όπως η δίκη του Σον Κομπς, γνωστού και ως Ντίντι, και αυτή του Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ, του ατιμασμένου μεγιστάνα των κρυπτονομισμάτων.

Η υπόθεση που μοιάζει περισσότερο με αυτή του Νικολάς Μαδούρο είναι η δίκη του Χουάν Ορλάντο Ερνάντες, του πρώην προέδρου της Ονδούρας, το 2024, ο οποίος εκδόθηκε το 2022 και δικάστηκε για εμπορία ναρκωτικών και όπλων.

Καταδικάστηκε σε 45 χρόνια φυλάκισης πριν του δοθεί χάρη την 1η Δεκεμβρίου από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Μαδούρο κατηγορήθηκε στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης το 2020 για ναρκοτρομοκρατία, συνωμοσία για εισαγωγή κοκαΐνης, κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών και συνωμοσία για κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών.

Ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του βρίσκονται σε πλοίο με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την απαγωγή τους. Δεν υπήρξαν θάνατοι Αμερικανών κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, όπως ενημέρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.