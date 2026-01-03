Πώς εντόπισαν οι Αμερικάνοι τον Μαδούρο - «Υπήρχε πηγή της CIA κοντά του»

Ένας πληροφοριοδότης της C.I.A. στο εσωτερικό της κυβέρνησης της Βενεζουέλας παρακολουθούσε τη θέση του Νικολάς Μαδούρο τόσο τις ημέρες όσο και τις στιγμές πριν από τη σύλληψή του από τις αμερικανικές δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με πρόσωπα που έχουν ενημερωθεί για την επιχείρηση.

Η αμερικανική υπηρεσία κατασκοπείας, όπως ανέφεραν πηγές, παρείχε τις πληροφορίες που οδήγησαν στη σύλληψη του Μαδούρο, παρακολουθώντας τη θέση και τις μετακινήσεις του με έναν στόλο «αόρατων» (stealth) drones που παρείχαν σχεδόν αδιάλειπτη επιτήρηση πάνω από τη Βενεζουέλα, πέρα από τις πληροφορίες που έδιναν οι βενεζουελανές πηγές της.

Δεν είναι σαφές πώς η C.I.A. στρατολόγησε τη βενεζουελανή πηγή που ενημέρωσε τους Αμερικανούς για τον εντοπισμό του Μαδούρο. Πρώην αξιωματούχοι, όμως, ανέφεραν ότι η υπηρεσία προφανώς βοηθήθηκε από την επικήρυξη των 50 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε προσφέρει η αμερικανική κυβέρνηση για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του.

Κατά την ακρόασή του στη Γερουσία για την επιβεβαίωση του διορισμού του πέρυσι, ο διευθυντής της C.I.A., Τζον Ράτκλιφ, υποσχέθηκε ότι θα ηγηθεί μιας πιο επιθετικής υπηρεσίας, διατεθειμένης να διεξάγει μυστικές επιχειρήσεις τόσο για τη συλλογή πληροφοριών όσο και για την προώθηση της αμερικανικής πολιτικής. Ο πρόεδρος Τραμπ εξουσιοδότησε την C.I.A. να αναλάβει πιο επιθετική δράση το περασμένο φθινόπωρο και, στη συνέχεια, τον Νοέμβριο ενέκρινε τον σχεδιασμό και την προετοιμασία μιας σειράς επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα.

Στα τέλη Δεκεμβρίου, η C.I.A. χρησιμοποίησε ένα οπλισμένο drone για να πραγματοποιήσει πλήγμα σε μια προβλήτα που, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, χρησιμοποιούσε βενεζουελάνικη συμμορία για να φορτώνει ναρκωτικά σε βάρκες.

Ένα από τα άτομα που ενημερώθηκαν για τη σύλληψη του Μαδούρο είπε ότι ήταν το αποτέλεσμα μιας βαθιάς συνεργασίας ανάμεσα στην υπηρεσία και τον στρατό και ότι περιλάμβανε «μήνες σχολαστικού σχεδιασμού». Παρότι η C.I.A. διαδραμάτισε κρίσιμο ρόλο στον σχεδιασμό και την εκτέλεση, η αποστολή ήταν επιχείρηση επιβολής του νόμου από τις δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων του αμερικανικού στρατού και όχι επιχείρηση που διεξήχθη υπό την αρμοδιότητα της ίδιας της υπηρεσίας.

