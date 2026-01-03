Ανάλυση: Τι υποδηλώνουν οι επιθέσεις των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, πού στοχεύει ο Τραμπ

Σε αναβρασμό βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες η Λατινική Αμερική, αλλά και κατ΄επέκτασιν ολόκληρος ο πλανήτης έπειτα από τα αμερικανικά χτυπήματα στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, Καράκας και την κατά τα φαινόμενα σύλληψη του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο.

Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα:

-Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέταξε επιθέσεις σε τοποθεσίες στη Βενεζουέλα, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Καράκας και στρατιωτικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι στο CBS News,

-Σε ανάρτησή του στα social media ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ έχουν συλλάβει τον Μαδούρο και τη σύζυγό του.



-Η Βενεζουέλα απορρίπτει και καταγγέλλει τη «στρατιωτική επιθετικότητα», ενώ ο πρόεδρος Μαδούρο κήρυξε εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης

-Βίντεο δείχνουν φωτιά και καπνό να υψώνονται πάνω από την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας

-«Η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά και τα πόδια μου έτρεμαν», λέει αυτόπτης μάρτυρας στο BBC

-Οι εξελίξεις έρχονται σε μια στιγμή αυξημένης έντασης μεταξύ των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας.

Ανάλυση: Οι επιθέσεις υποδηλώνουν ότι ο Τραμπ πιέζει τώρα για αλλαγή καθεστώτος με τη χρήση βίας

Σύμφωνα με τον Stuart Ramsay, αρχισυντάκτη του βρετανικού Skynews, η οργισμένη αντίδραση της κυβέρνησης της Βενεζουέλας σε αυτό που αποκαλούν επιθέσεις των ΗΠΑ στη χώρα - και η άμεση επιβολή κατάστασης έκτακτης ανάγκης - δεν προκαλεί έκπληξη.



Ο Πρόεδρος Τραμπ προειδοποιούσε εδώ και μήνες ότι επρόκειτο να γίνουν επίγειες επιθέσεις στη Βενεζουέλα και σήμερα ανακοίνωσε και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του.



Η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτήρισε τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολά Μαδούρο, ναρκοτρομοκράτη, με την κυβέρνησή του να λειτουργεί ως καρτέλ ναρκωτικών που έκλεψε τις εκλογές πέρυσι για να παραμείνει στην εξουσία.

Σύμφωνα με τον αναλυτή, αυτό που ξεκίνησε ως μια φαινομενικά επιχείρηση κατά των ναρκωτικών έχει μετατραπεί σταδιακά σε μια επιχείρηση για να σταματήσει η Βενεζουέλα να εξάγει πετρέλαιο.



Οι ηγέτες της αντιπολίτευσης, και ιδίως η Μαρία Κορίνα Ματσάντο, η τελευταία νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης, δηλώνουν εδώ και μήνες ότι η αντιπολίτευση είναι έτοιμη να αναλάβει την εξουσία και προετοιμάζεται κρυφά εδώ και μήνες.

Ο Stuart Ramsay λέει ακόμη ότι οι επόμενες ώρες και ημέρες θα είναι κρίσιμες για να δούμε τι θα αποφασίσουν να κάνουν ο στρατός και οι υπηρεσίες ασφαλείας.

«Νομίζω ότι ο κόσμος θα βγει στους δρόμους πολύ σύντομα και τότε θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση των υπηρεσιών ασφαλείας. Γιατί προφανώς πρόκειται για μια τεράστια αλλαγή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ολόκληρη η οργάνωση... έχει εξαφανιστεί».

Ο Ράμσεϊ σημειώνει επίσης ότι «η CIA δραστηριοποιούνταν στη χώρα», πριν προσθέσει ότι η θέση του στρατού και του κόμματος της αντιπολίτευσης είναι «τώρα απολύτως κρίσιμη».

Σχετικά με την αντιπολίτευση, ρωτά: «Μπορούν να οργανωθούν γρήγορα, για να αναλάβουν την εξουσία;»

«Η αντιπολίτευση αποτελείται, στην πραγματικότητα, από μια ομάδα πραγματικών πολιτικών αντιπάλων που... δεν τα πάνε ιδιαίτερα καλά μεταξύ τους, αλλά έχουν συνενωθεί για να ενωθούν», λέει ο Ράμσεϊ.

«Πρέπει να οργανωθούν. Είπαν ότι είναι έτοιμοι να προχωρήσουν».

Σημειώνει ότι υπήρχαν «φήμες» ότι ετοιμαζόταν μια συμφωνία για την αποχώρηση του Μαδούρο από τη Βενεζουέλα και ότι «υπήρχε η αίσθηση ότι ο στρατός δεν θα το επέτρεπε και ότι, αν ήταν αλήθεια ότι η ίδια του η ζωή κινδύνευε από κάποιον από τον στενό του κύκλο».

«Όμως, όπως έχουν τα πράγματα τώρα, έχει φύγει. Η κυβέρνηση παραμένει λογικά στη θέση της, αν και χωρίς τον ηγέτη της».

