Ανάλυση: Τι υποδηλώνουν οι επιθέσεις των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, πού στοχεύει ο Τραμπ

Οι εξελίξεις αναμένονται ραγδαίες για την ευρύτερη περιοχή 

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Ανάλυση: Τι υποδηλώνουν οι επιθέσεις των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, πού στοχεύει ο Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε αναβρασμό βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες η Λατινική Αμερική, αλλά και κατ΄επέκτασιν ολόκληρος ο πλανήτης έπειτα από τα αμερικανικά χτυπήματα στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, Καράκας και την κατά τα φαινόμενα σύλληψη του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο.

Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα:

-Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέταξε επιθέσεις σε τοποθεσίες στη Βενεζουέλα, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Καράκας και στρατιωτικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι στο CBS News,

-Σε ανάρτησή του στα social media ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ έχουν συλλάβει τον Μαδούρο και τη σύζυγό του.


-Η Βενεζουέλα απορρίπτει και καταγγέλλει τη «στρατιωτική επιθετικότητα», ενώ ο πρόεδρος Μαδούρο κήρυξε εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης
-Βίντεο δείχνουν φωτιά και καπνό να υψώνονται πάνω από την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας
-«Η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά και τα πόδια μου έτρεμαν», λέει αυτόπτης μάρτυρας στο BBC
-Οι εξελίξεις έρχονται σε μια στιγμή αυξημένης έντασης μεταξύ των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας.

Ανάλυση: Οι επιθέσεις υποδηλώνουν ότι ο Τραμπ πιέζει τώρα για αλλαγή καθεστώτος με τη χρήση βίας

Σύμφωνα με τον Stuart Ramsay, αρχισυντάκτη του βρετανικού Skynews, η οργισμένη αντίδραση της κυβέρνησης της Βενεζουέλας σε αυτό που αποκαλούν επιθέσεις των ΗΠΑ στη χώρα - και η άμεση επιβολή κατάστασης έκτακτης ανάγκης - δεν προκαλεί έκπληξη.

Ο Πρόεδρος Τραμπ προειδοποιούσε εδώ και μήνες ότι επρόκειτο να γίνουν επίγειες επιθέσεις στη Βενεζουέλα και σήμερα ανακοίνωσε και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του.

Η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτήρισε τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολά Μαδούρο, ναρκοτρομοκράτη, με την κυβέρνησή του να λειτουργεί ως καρτέλ ναρκωτικών που έκλεψε τις εκλογές πέρυσι για να παραμείνει στην εξουσία.
Σύμφωνα με τον αναλυτή, αυτό που ξεκίνησε ως μια φαινομενικά επιχείρηση κατά των ναρκωτικών έχει μετατραπεί σταδιακά σε μια επιχείρηση για να σταματήσει η Βενεζουέλα να εξάγει πετρέλαιο.

Οι ηγέτες της αντιπολίτευσης, και ιδίως η Μαρία Κορίνα Ματσάντο, η τελευταία νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης, δηλώνουν εδώ και μήνες ότι η αντιπολίτευση είναι έτοιμη να αναλάβει την εξουσία και προετοιμάζεται κρυφά εδώ και μήνες.

Ο Stuart Ramsay λέει ακόμη ότι οι επόμενες ώρες και ημέρες θα είναι κρίσιμες για να δούμε τι θα αποφασίσουν να κάνουν ο στρατός και οι υπηρεσίες ασφαλείας.
«Νομίζω ότι ο κόσμος θα βγει στους δρόμους πολύ σύντομα και τότε θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση των υπηρεσιών ασφαλείας. Γιατί προφανώς πρόκειται για μια τεράστια αλλαγή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ολόκληρη η οργάνωση... έχει εξαφανιστεί».
Ο Ράμσεϊ σημειώνει επίσης ότι «η CIA δραστηριοποιούνταν στη χώρα», πριν προσθέσει ότι η θέση του στρατού και του κόμματος της αντιπολίτευσης είναι «τώρα απολύτως κρίσιμη».
Σχετικά με την αντιπολίτευση, ρωτά: «Μπορούν να οργανωθούν γρήγορα, για να αναλάβουν την εξουσία;»
«Η αντιπολίτευση αποτελείται, στην πραγματικότητα, από μια ομάδα πραγματικών πολιτικών αντιπάλων που... δεν τα πάνε ιδιαίτερα καλά μεταξύ τους, αλλά έχουν συνενωθεί για να ενωθούν», λέει ο Ράμσεϊ.
«Πρέπει να οργανωθούν. Είπαν ότι είναι έτοιμοι να προχωρήσουν».
Σημειώνει ότι υπήρχαν «φήμες» ότι ετοιμαζόταν μια συμφωνία για την αποχώρηση του Μαδούρο από τη Βενεζουέλα και ότι «υπήρχε η αίσθηση ότι ο στρατός δεν θα το επέτρεπε και ότι, αν ήταν αλήθεια ότι η ίδια του η ζωή κινδύνευε από κάποιον από τον στενό του κύκλο».
«Όμως, όπως έχουν τα πράγματα τώρα, έχει φύγει. Η κυβέρνηση παραμένει λογικά στη θέση της, αν και χωρίς τον ηγέτη της».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Στην προπόνηση ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μίλησε στην ομάδα

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μαδούρο αντιμέτωπος με «την πλήρη οργή της αμερικανικής δικαιοσύνης» - Το βαρύ κατηγορητήριο εναντίον του

16:24ΚΟΣΜΟΣ

Πώς εντόπισαν οι Αμερικάνοι τον Μαδούρο: «Υπήρχε πηγή της CIA κοντά του» - Ο ρόλος των «αόρατων» drones

16:23ΚΟΣΜΟΣ

Νέες δηλώσεις Τραμπ: Παρακολουθούσα την επιχείρηση σε πραγματικό χρόνο - Γιατί είπε «δεν είμαστε πλέον περίγελος»

16:22ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκο Νίκαιας: Μετά τα Θεοφάνια έρχεται 48ωρο μπλακ άουτ στους δρόμους – Διάλογος με τον Πρωθυπουργό μόνο με δεσμεύσεις

16:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ για Βενεζουέλα:«Πολύ επικίνδυνο προηγούμενο με απρόβλεπτες συνέπειες για το μέλλον του κόσμου»

16:16ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Ήταν νόμιμη η αμερικανική επιχείρηση στη Βενεζουέλα; Το διεθνές δίκαιο και η δοξασία Kerr-Frisbie

16:05ΕΘΝΙΚΑ

Μπήκαμε στη Σχολή Ικάρων: Έτσι προετοιμάζονται οι αυριανοί πιλότοι μας για να υπερασπίσουν τους αιθέρες του Αιγαίου

16:01ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα – Σίλια Φλόρες: Ποια είναι η «Σιδηρά Κυρία» του Τσαβισμού που συνελήφθη μαζί με τον Μαδούρο

15:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός - Αθηναϊκός 70-76: Του έσπασε το αήττητο και… ισοφάρισε σε 1-1!

15:47ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Μεγάλες καθυστερήσεις στη Θήβα – Ταλαιπωρία στην επιστροφή των εκδρομέων

15:22ΥΓΕΙΑ

Φυσική κατάσταση: Πότε πραγματικά «γερνάει» το σώμα μας;

15:09ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση: Τι υποδηλώνουν οι επιθέσεις των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και η σύλληψη του Μαδούρο, πού στοχεύει ο Τραμπ και η επόμενη μέρα

14:58ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Η σύλληψη του Μαδούρο έγινε την ίδια μέρα που πριν 35 χρόνια συνελήφθη ο Νοριέγκα

14:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ο Τσάβες περνάει ιατρικά κι υπογράφει στο «τριφύλλι»

14:47ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Εικόνες από τους δρόμους του Καράκας μετά την αμερικανική επίθεση - LIVE

14:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τραγωδία στις Σέρρες: Στον διοικητή της Πυροσβεστικής Άνω Πορόιας, Κώστα Γκίνη ανήκει η σορός που εντοπίστηκε- Βρέθηκε και το αυτοκίνητό του

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Οϊμιάκον: Αυτό είναι το πιο παγωμένο χωριό της Γης – Ο υδράργυρος φτάνει μέχρι τους –72℃

14:28TRAVEL

Θεοφάνεια: Ποιους προορισμούς θα προτιμήσουν οι ταξιδιώτες

14:16LIFESTYLE

Δημήτρης Σταρόβας: «Στην περιπέτεια με την υγεία μου ήταν όλοι δίπλα μου και ψυχικά και οικονομικά»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τραγωδία στις Σέρρες: Στον διοικητή της Πυροσβεστικής Άνω Πορόιας, Κώστα Γκίνη ανήκει η σορός που εντοπίστηκε- Βρέθηκε και το αυτοκίνητό του

12:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό από τη Βόρεια Ιταλία αλλάζει τα Θεοφάνεια - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

19:47ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Πήγαιναν να γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου αλλά τους... πρόλαβε η αρκούδα

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοχρονιά 2026: «Πλημμύρισαν» τα νοσοκομεία της Λάρισας από περιστατικά μέθης

08:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται τρία ισχυρά κύματα ψύχους - Πώς θα κάνουμε Θεοφάνεια

15:47ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Μεγάλες καθυστερήσεις στη Θήβα – Ταλαιπωρία στην επιστροφή των εκδρομέων

16:05ΕΘΝΙΚΑ

Μπήκαμε στη Σχολή Ικάρων: Έτσι προετοιμάζονται οι αυριανοί πιλότοι μας για να υπερασπίσουν τους αιθέρες του Αιγαίου

10:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος αλλάζει τα δεδομένα τον Γενάρη στην Ελλάδα - Η πρώτη εκτίμηση για ψύχος

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Οϊμιάκον: Αυτό είναι το πιο παγωμένο χωριό της Γης – Ο υδράργυρος φτάνει μέχρι τους –72℃

10:15ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG ǀ Στις φλόγες η Βενεζουέλα, διαδοχικές εκρήξεις στο Καράκας – Τραμπ: «Συλλάβαμε τον Μαδούρο και τη γυναίκα του»

16:01ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα – Σίλια Φλόρες: Ποια είναι η «Σιδηρά Κυρία» του Τσαβισμού που συνελήφθη μαζί με τον Μαδούρο

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Πότε είναι φέτος η Καθαρά Δευτέρα

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Βρέθηκε χειρόγραφο σημείωμα του εξαφανισμένου διοικητή της Πυροσβεστικής - «Σας αγαπώ όλους»

10:33ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Διπλώματα οδήγησης: Ποιοι πρέπει να τα αντικαταστήσουν από τις 19 Ιανουαρίου 2026

15:09ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση: Τι υποδηλώνουν οι επιθέσεις των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και η σύλληψη του Μαδούρο, πού στοχεύει ο Τραμπ και η επόμενη μέρα

16:08ΕΛΛΑΔΑ

Η αιθαλομίχλη «πνίγει» το Ναύπλιο: Αγανακτισμένοι οι κάτοικοι για τη χρόνια ρύπανση που προκαλούν βιομηχανικές μονάδες

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον Μαδούρο - Όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα

12:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξαναέγραψε ιστορία ο Αντετοκούνμπο: Πρώτος μπροστά από Καρίμ Αμπντούλ – Τζαμπάρ, Όσκαρ Ρόμπερτσον!

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

14:06WHAT THE FACT

Τόκιο: Σε αυτό το κατάστημα μπορείς να… κλέψεις ό,τι θέλεις – Όμως, υπό έναν αυστηρό όρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ