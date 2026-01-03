Δραματικές εξελίξεις στη Βενεζουέλα: Συνελήφθη ο Νικολάς Μαδούρο - Η ανάρτηση Τραμπ

Σοκ και δέος προκάλεσε η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αφού επιβεβαίωσε τις επιθέσεις των ΗΠΑ στο Καράκας ανακοίνωσε τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο!

Μάλιστα ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως τόσο ο Μαδούρο, όσο και η σύζυγός του, οδηγήθηκαν εκτός Βενεζουέλας, ενώ υπογράμμισε πως μέσα στην ημέρα θα δοθεί συνέντευξη Τύπου.

Η ανάρτηση Τραμπ:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής πραγματοποίησαν με επιτυχία μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση κατά της Βενεζουέλας και του ηγέτη της, Προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος, μαζί με τη σύζυγό του, συνελήφθη και μεταφέρθηκε εκτός της χώρας. Η επιχείρηση αυτή πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις Αμερικανικές Διωκτικές Αρχές. Θα ακολουθήσουν λεπτομέρειες. Σήμερα θα δοθεί Συνέντευξη Τύπου στις 11 π.μ., στο Mar-a-Lago. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!»

Σε σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη με την The Times, ο Πρόεδρος Τραμπ χαιρέτισε την επιτυχία της αποστολής για τη σύλληψη του Μαδούρο. «Πολύ καλός σχεδιασμός και πάρα πολύ καλοί, καλοί στρατιώτες και υπέροχοι άνθρωποι», είπε ο Τραμπ. «Ήταν μια πραγματικά λαμπρή επιχείρηση».

Όταν τον ρώτησαν αν ζήτησε την έγκριση του Κογκρέσου ή τι πρόκειται να γίνει στη συνέχεια με τη Βενεζουέλα, ο Τραμπ απάντησε ότι θα αναφερθεί σε αυτά τα θέματα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου του στο Mar-a-Lago το πρωί.

Ο Πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο είχε ενισχύσει, τις τελευταίες εβδομάδες, την προσωπική του ασφάλεια σε απάντηση στις κλιμακούμενες απειλές από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, σύμφωνα με άρθρο των New York Times που δημοσιεύθηκε στις 2 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, ο αρχηγός κράτους της Βενεζουέλας άλλαζε συχνά την τοποθεσία και το κινητό του τηλέφωνο και είχε ενισχύσει την ομάδα ασφάλειάς του για να προστατευτεί από πιθανή αμερικανική επίθεση.