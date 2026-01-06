Βίντεο – Η LEGO αλλάζει τα εμβληματικά τουβλάκια και συστήνει τα… Smart Bricks

Η LEGO αρχίζει από την 1η Μαρτίου 2026 τις πωλήσεις ενός Smart Brick, ενός μικροσκοπικού υπολογιστή μέσα σε κλασσικό τουβλάκι 2×4, με στόχο να «ζωντανέψει» τα νέα σετ Lego Star Wars.

Η τεχνολογία βασίζεται σε ετικέτες NFC κι ένα δίκτυο Bluetooth, που επιτρέπει στα Smart Bricks να «επικοινωνούν» μεταξύ τους και με ειδικά πλακίδια και μινιατούρες. Το αποτέλεσμα είναι δυναμικό παιχνίδι, όπως προαναγγέλλει η εταιρεία: Φωτόσπαθα και κινητήρες που κάνουν ήχους, μουσικές που ενεργοποιούνται αυτόματα, αλλά και εφέ σύγκρουσης ή κίνησης, ανάλογα με το πώς χρησιμοποιείται το κάθε σετ.

Η εταιρεία χαρακτηρίζει τα νέα έξυπνα τουβλάκια ως τη «σημαντικότερη εξέλιξη στο LEGO System–in–Play» από την εισαγωγή των LEGO Minifigure το 1978 και τονίζει ότι το LEGO Smart Play θα συνεχίσει να επεκτείνεται με νέες ενημερώσεις, λανσαρίσματα και τεχνολογία ανώτερου επιπέδου.