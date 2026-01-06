Τσιτσιπάς και Σάκκαρη… στα ύψη: Ανέβηκαν στο πιο ψηλό σημείο του Optus Stadium στο Περθ

Μια διαφορετική εμπερία έζησαν τα μέλη της ελληνικής ομάδας τένιςτην Κυριακή 4 Ιανουαρίου, στο διάλειμμα από τις αγνωιστικές τους υποχρεώσεις στο Περθ, καθώς συμμετείχαν σε εξόρμηση στο στάδιο Optus πραγματοποιώντας το «Ozone Walk».

Όλα τα μέλη της αποστολής συμμετείχαν στο εντυπωσιακό «Ozone Walk» - Στέφανος Τσιτσιπάς, Μαρία Σάκκαρη, Στέφανος Σακελλαρίδης, Δέσποινα Παπαμιχαήλ και Σαπφώ Σακελλαρίδη - μια διαδρομή στην οροφή του γηπέδου που προσφέρει πανοραμική θέα της πόλης, σε μεγάλο ύψος. Οι Έλληνες τενίστες περπάτησαν στον εναέριο διάδρομο δεμένοι με ειδικούς ιμάντες ασφαλείας, ζώντας μια εμπειρία που συνδύαζε αδρεναλίνη και χαλάρωση μακριά από τα κορτ.

Στο χιουμοριστικό βίντεο στο TikTok που δημοσίευσε η «United Cup», αναφέρει την φράση «There's only 2 types of people when it comes to heights».

Η ατάκα σχολιάζει την στάση του Στέφανου Τσιτσιπά και της Μαρίας Σάκκαρη, καθώς ο Τσιτσιπάς έδειχνε απόλυτα άνετος με το ύψος, φτάνοντας μάλιστα στο πιο «τολμηρό» σημείο της διαδρομής και φωνάζοντας «Ελλάς», κερδίζοντας χαμόγελα από όσους βρίσκονταν γύρω του. Αντίθετα, για τη Μαρία Σάκκαρη φάνηκε πως η εμπειρία δεν ήταν από τις αγαπημένες της, καθώς η υψοφοβία της έκανε την εμφάνισή της.

