Κυψέλη: Μαθητές κλείδωσαν μέσα τους διευθυντές του σχολείου στο οποίο η 16χρονη μαχαίρωσε 14χρονη

Ακόμη ένα περιστατικό σημειώθηκε μέσα σε λίγες ώρες στο σχολείο της Κυψέλης όπου η 16χρονη μαχαίρωσε 14χρονη συμμαθήτριά της, αφού μαθητές κλείδωσαν τους δύο διευθυντές μέσα στο κτήριο, παρ’ ότι η κατάληψη φαίνεται πως είχε λήξει.

Οι διευθυντές αντιλήφθηκαν ότι δεν μπορούσαν να αποχωρήσουν από το σχολείο, καθώς οι πόρτες ήταν κλειδωμένες απ’ έξω και έτσι αποφάσισαν να καλέσουν την Αστυνομία προκειμένου να ανοίξει την πόρτα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Newsbomb.

Τι συνέβη

Αρχικά, οι διευθυντές τρόχισαν την αλυσίδα που είχαν βάλει τα παιδιά και εισήλθαν στο σχολείο. Πολύ γρήγορα, κάποιοι μαθητές έτρεξαν και έβαλαν ένα λουκέτο στην πόρτα, με αποτέλεσμα οι δύο άνθρωποι να κλειδωθούν μέσα για περίπου μία – μιάμιση ώρα, σύμφωνα με το Newsbomb.

Κλήθηκε η Αστυνομία και άνδρες με πολιτικά έκοψαν το λουκέτο, κάτι που προκάλεσε την οργή των μαθητών, οι οποίοι φώναξαν και εκτόξευσαν μπουκάλια.

Αυτήν τη στιγμή, η ομαλότητα έχει αποκατασταθεί και οι μαθητές έχουν επιστρέψει στις τάξεις για μάθημα.

