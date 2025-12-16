Κυψέλη: Κατάληψη στο Γυμνάσιο - «Δεν μπορεί να ερχόμαστε στο σχολείο και να μας μαχαιρώνουν»

Μαθητές και γονείς βρίσκονται έξω από το κτίριο όπου συστεγάζονται το 15ο και το 60ό Γυμνάσιο

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Κυψέλη: Κατάληψη στο Γυμνάσιο - «Δεν μπορεί να ερχόμαστε στο σχολείο και να μας μαχαιρώνουν»
Κάνουμε κατάληψη για να συμπαρασταθούμε στη συμμαθήτριά μας που μαχαιρώθηκε και γιατί δεν μπορεί να ερχόμαστε στο σχολείο και να μας μαχαιρώνουν, λένε οι μαθητές από το 15ο Γυμνάσιο Αθηνών στην Κυψέλη, σήμερα Τρίτη.

Χθες, Δευτέρα, στο συγκεκριμένο Γυμνάσιο, μία 16χρονη που είχε μόλις μεταφερθεί σε αυτό το σχολείο λόγω αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος, μαχαίρωσε μία 14χρονη, εν ώρα διαλείμματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αφορμή για την επίθεση ήταν μια «φήμη» που άκουσε η δράστις, ενώ το θύμα είχε τραύματα στο χέρι και στην κοιλιά.

Γονείς και μαθητές και από τα δύο σχολεία που συστεγάζονται έχουν συγκεντρωθεί έξω από το κτήριο, ζητώντας επιπλέον ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Μαθητές δήλωσαν πως η κατάληψη στα δύο γυμνάσια θα συνεχιστεί μέχρι τα Χριστούγεννα και πως προέβησαν στην ενέργεια αυτή για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους.

Τρεις συλλήψεις μέσα στο 2025 είχε η 16χρονη - Μαχαίρια, βία και εκβιασμοί

Μέσα στο 2025 η 16χρονη που μαχαίρωσε την ανήλικη συμμαθήτριά της έχει απασχολήσει τρεις φορές τις αστυνομικές Αρχές, σε σοβαρά περιστατικά βίας και παραβατικότητας.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στις 26 Ιουλίου στην περιοχή του Γκύζη, όταν η ανήλικη φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι σε πρώην συμμαθήτριά της, τραυματίζοντάς την. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου του έγιναν πέντε ράμματα. Κατά την προσαγωγή της στην Ασφάλεια, η 16χρονη φέρεται να δήλωσε ότι «ήθελε να την εκφοβίσει και όχι να την τραυματίσει».

Δεύτερο επεισόδιο καταγράφηκε στις 6 Σεπτεμβρίου στον Άγιο Παντελεήμονα, όπου η ανήλικη ενεπλάκη σε συμπλοκή μεταξύ ομάδας ανηλίκων, με την αστυνομία να επεμβαίνει για την αποκατάσταση της τάξης.

Το τρίτο και πιο πρόσφατο περιστατικό σημειώθηκε στις 19 Οκτωβρίου, όταν αστυνομικοί της Ασφάλειας την εντόπισαν στην πλατεία Αγίου Παντελεήμονα να φέρει επάνω της μαχαίρι μήκους 18 εκατοστών, γεγονός που οδήγησε σε νέα σύλληψη.

Παράλληλα, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, η ανήλικη αποβλήθηκε από το προηγούμενο σχολικό της περιβάλλον μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα, λόγω επαναλαμβανόμενης παραβατικής συμπεριφοράς. Καθηγητές φέρονται να κατήγγειλαν περιστατικά όπως φθορές, φωτιές σε κάδους, ύβρεις και ρίψη αντικειμένων, ενώ κάτω από το θρανίο της είχε εντοπιστεί μαχαίρι.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν και οι καταγγελίες ότι, κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων για τη μετεγγραφή της, η 16χρονη φέρεται να απειλούσε και εκβίαζε συμμαθητές της μέσω social media, προκειμένου να μην ταχθούν υπέρ της απομάκρυνσής της από το σχολείο.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των αρμόδιων Αρχών, ενώ εξετάζεται τόσο το ποινικό σκέλος όσο και η ανάγκη ψυχοκοινωνικής παρέμβασης, λόγω της ηλικίας και της κλιμάκωσης της συμπεριφοράς της ανήλικης.

