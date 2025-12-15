Κυψέλη: «Δεν είναι τρελή, την προκάλεσαν και επιτέθηκε στην 14χρονη», λέει η αδελφή της 16χρονης

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Σοκ προκαλεί το πρωτοφανές επεισόδιο μαχαιρώματος μεταξύ ανήλικων μαθητριών που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (15/12) στο 15ο Γυμνάσιο Κυψέλης, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου. Από την επίθεση τραυματίστηκε μία 14χρονη μαθήτρια, η οποία δέχθηκε χτύπημα με αιχμηρό αντικείμενο από 16χρονη συμμαθήτριά της.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε σχολικό συγκρότημα όπου συστεγάζονται το 15ο και το 60ό Γυμνάσιο Αθηνών, ενώ μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στο αιματηρό συμβάν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, η 16χρονη φερόμενη ως δράστιδα βρισκόταν για πρώτη ημέρα στο νέο της σχολείο, έπειτα από αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος από άλλο σχολείο της περιοχής.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις Αρχές και ότι φέρεται να είχε εμφανίσει επιθετική συμπεριφορά και στο προηγούμενο σχολείο της, ωστόσο τα στοιχεία αυτά δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως από το υπουργείο Παιδείας.

Στο Newsbomb μίλησε η αδελφή της 16χρονης, δίνοντας τη δική της εκδοχή για όσα προηγήθηκαν της επίθεσης. Όπως υποστήριξε, η αδελφή της δεχόταν έντονες λεκτικές προσβολές από άλλες μαθήτριες. «Της είπαν “είσαι πρεζάκι”, “τι ήρθε να κάνει εδώ αυτή η βρωμιάρα” και τέτοια. Οι μαθήτριες την ήξεραν, πήγαινε σε αυτό το σχολείο παλαιότερα. Η αδελφή μου έχει αλλάξει σχολείο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η ίδια τόνισε πως η 16χρονη δεν αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και πως η συμπεριφορά της δεν είναι επιθετική χωρίς λόγο. «Η αδελφή μου δεν είναι τρελή και επιτέθηκε έτσι απλά. Είναι μια χαρά παιδί, δεν βλέπω κάτι περίεργο σε εκείνη. Μόνο αν την προκαλέσουν, αντιδρά. Δεν μου έχει επιτεθεί ποτέ», δήλωσε, προσθέτοντας ότι δεν γνωρίζει αν οι γονείς τους ήταν ενήμεροι ή παρόντες τη στιγμή του περιστατικού, καθώς εργάζονται.

Συγκλονίζει αυτόπτης μάρτυρας - «Η 16χρονη μιλούσε κανονικά και έβγαλε από την τσέπη της μια πεταλούδα»

Αιματηρό επεισόδιο με μαχαίρωμα μεταξύ ανήλικων μαθητριών σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (15/12) στο 15ο Γυμνάσιο Κυψέλης. Από το περιστατικό τραυματίστηκε μία 14χρονη μαθήτρια, η οποία δέχθηκε επίθεση από πεταλούδα με λάμα 9 εκατοστών από 16χρονη συμμαθήτριά της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, η 16χρονη φερόμενη ως δράστιδα -η οποία φέρεται να είναι γνωστή στις Αρχές- βρισκόταν για πρώτη ημέρα στο σχολείο με αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, από άλλο σχολείο της περιοχής. Η κοπέλα φέρεται να είχε ξαναβγάλει μαχαίρι στο προηγούμενο σχολείο όπου φοιτούσε.

Η τραυματισμένη μαθήτρια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου διαπιστώθηκε ότι είναι ελαφρά τραυματισμένη, φέροντας εκδορές στην κοιλιά και στο χέρι. Μάλιστα έκανε δύο ράμματα στο χέρι.

Μαθήτρια του σχολείου, μιλώντας στο Newsbomb.gr, περιέγραψε όσα εκτυλίχθηκαν λίγα λεπτά πριν τον τραυματισμό της 14χρονης.

«Κατέβηκα να πιω νερό και είδα ότι είχαν μαζευτεί πολλά παιδιά. Η 16χρονη μιλούσε κανονικά και ξαφνικά έβγαλε από την τσέπη της μια πεταλούδα και μαχαίρωσε την κοπέλα στην κοιλιά και στο χέρι. Νόμιζε ότι η 14χρονη την είχε βρίσει, κάτι που όμως δεν είχε συμβεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ανήλικη στην κάμερα του Newsbomb.

Η ίδια μαθήτρια πρόσθεσε πως είδε τη 14χρονη να καταρρέει αιμόφυρτη στο πάτωμα, ενώ επικράτησε πανικός στον χώρο. Όπως είπε, «η 16χρονη είχε πρόσφατα αλλάξει σχολικό περιβάλλον» και, σύμφωνα με όσα ανέφερε, στο προηγούμενο σχολείο φέρεται να είχε εμπλακεί σε αντίστοιχα περιστατικά με τραυματισμούς μαθητών.

«Είχε μαχαιρώσει άλλα δύο παιδιά», είπε η μαθήτρια.

Μάλιστα όπως είπε η μαθήτρια ο λόγος που η 16χρονη μαχαίρωσε την ανήλικη ήταν επειδή η δεύτερη την αποκάλεσε «πρεζόνι».

Το σχολείο που μαχαιρώθηκε η 14χρονη Newsbomb / Χάρης Γκίκας

«Δεν είχε ξαναγίνει κάτι τέτοιο στο σχολείο μας, ειδικά μαχαίρωμα», τόνισε η μαθήτρια, υπογραμμίζοντας το σοκ που έχει προκαλέσει το περιστατικό στη σχολική κοινότητα.

Η 14χρονη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου νοσηλεύεται με ελαφρά τραύματα στην κοιλιά και στο χέρι, ενώ οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.

«Η διευθύντρια είπε ότι “δεν μπορούμε να πούμε κάτι”», λέει μαθήτρια για το μαχαίρωμα

Μαθήτρια και μέλος του 15μελούς συμβουλίου, μιλώντας στο Newsbomb για όσα συνέβησαν, περιγράφει πως το περιστατικό έγινε την ώρα που οι μαθητές ανέβαιναν για μάθημα. «Το σχολείο είχε ήδη ανέβει, οπότε δεν υπήρχαν πολλά άτομα. Μόλις το μάθαμε, το 15μελές πήγαμε στη διευθύντρια. Τα παιδιά φοβούνται να έρθουν στο σχολείο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τη μαθήτρια, μία συμμαθήτριά τους που βρισκόταν μπροστά στο περιστατικό βρίσκεται ακόμα σε σοκ. «Ακόμα κλαίει και τρέμει. Την έδιωξαν από το γραφείο οι καθηγητές. Υπήρχε μία καθηγήτρια που της είπε “έλα, βγες τώρα, μην κλαψουρίζεις”», κατήγγειλε.

Η ίδια πρόσθεσε πως η διεύθυνση του σχολείου φέρεται να κράτησε αποστάσεις: «Η διευθύντρια είπε ότι “δεν μπορούμε να πούμε κάτι” και ότι η μόνη λύση είναι να είμαστε μακριά από τα παιδιά του άλλου σχολείου», καθώς στο ίδιο κτίριο συστεγάζονται δύο γυμνάσια.

Όπως ανέφερε, παρόμοιο περιστατικό με μαχαίρι δεν είχε ξανασυμβεί στο σχολείο, ωστόσο υπήρχαν προηγούμενα επεισόδια βίας, ενώ η 16χρονη φερόμενη ως δράστιδα φέρεται να είχε αποβληθεί από άλλο σχολείο στο παρελθόν.

Παράλληλα, σοκαριστική είναι και η μαρτυρία άλλης μαθήτριας που περιέγραψε τις στιγμές της επίθεσης: «Κατέβηκα να πιω νερό και είχαν μαζευτεί πολλά παιδιά. Η 16χρονη μιλούσε κανονικά και ξαφνικά έβγαλε από την τσέπη της μια πεταλούδα και μαχαίρωσε την κοπέλα στην κοιλιά και στο χέρι. Νόμιζε ότι η 14χρονη την είχε βρίσει, κάτι που δεν είχε συμβεί. Την είδα να πέφτει αιμόφυρτη στο πάτωμα».

Η μαθήτρια–μέλος του 15μελούς τόνισε τέλος ότι η 14χρονη που τραυματίστηκε «είναι πολύ ήρεμη, πολύ ευγενική και δεν προκαλεί καθόλου», υπογραμμίζοντας την αγανάκτηση και τον φόβο που επικρατεί πλέον ανάμεσα στους μαθητές.

