Κυψέλη: Μαχαιρώθηκαν μαθήτριες μέσα σε σχολείο

Επεισόδιο με μαχαίρωμα ανάμεσα σε μαθήτριες έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας (15/12) μέσα στο 15ο Γυμνάσιο στην Κυψέλη.

Είχε σαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό μίας 14χρονης στο χέρι από μία 16χρονη.

Mέχρι στιγμής είναι άγνωστες οι συνθήκες για το αιματηρό περιστατικό που έγινε σε κτίριο που συστεγάζεται το 15ο και το 60ο Γυμνάσιο Αθηνών και είχε σαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό μίας 14χρονης στο χέρι.

Η 16χρονη χρησιμοποίησε πεταλούδα με λάμα 9 εκατοστών με αποτέλεσμα η 14χρονη να κάνει δυο ράμματα στο χέρι και να έχει εκδορές στην κοιλιά.

Οι δύο ανήλικες είναι από την Αλβανία.

Αναμένονται προσαγωγές καθηγητών.