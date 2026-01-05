Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα από την Εισαγγελία Αθηνών για το χάος στα αεροδρόμια

Σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των αερομεταφορών εγείρει το εκτεταμένο black out που σημειώθηκε στο FIR Αθηνών, οδηγώντας τις εισαγγελικές αρχές σε άμεση κινητοποίηση.

Μετά το χάος που προκλήθηκε χθες στα αεροδρόμια, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Αθηνών, Αριστείδης Κορέας, διέταξε τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας, η οποία ανατέθηκε στο Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Στο μικροσκόπιο της έρευνας τίθεται το ενδεχόμενο τέλεσης του αδικήματος των επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία αεροσκαφών, καθώς και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες καταγράφηκαν παρεμβολές σε όλες σχεδόν τις συχνότητες του FIR Αθηνών.

Διαβάστε επίσης