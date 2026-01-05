«Έχω εγκεφαλική βλάβη»: Συγκλονίζει η ηθοποιός Evangeline Lilly για το πρόβλημα υγείας της

Η Evangeline Lilly αποκάλυψε ότι έχει εγκεφαλική βλάβη, μήνες μετά τη διάσειση που υπέστη όταν λιποθύμησε και έπεσε με το πρόσωπο πάνω σε έναν βράχο.

Η 46χρονη Καναδή ηθοποιός, γνωστή από τους ρόλους της στις σειρές και ταινίες «Lost», «The Hobbit» και στο Κινηματογραφικό Σύμπαν της Marvel, μοιράστηκε τα «άσχημα νέα» σε ένα βίντεο στο Instagram. Πρόκειται για μία από τις πολλές ενημερώσεις που έχει κάνει από τότε που υπέστη τραυματική εγκεφαλική κάκωση (TBI) τον Μάιο, όταν λιποθύμησε σε μια παραλία και χτύπησε το κεφάλι της σε έναν βράχο.

Η Lilly είπε σε βίντεο ότι το πρόσφατο εγκεφαλογράφημά της έδειξε πως: «σχεδόν κάθε περιοχή του εγκεφάλου μου λειτουργεί με μειωμένη ικανότητα».

«Οπότε έχω όντως εγκεφαλική βλάβη από την τραυματική εγκεφαλική κάκωση και πιθανώς και από άλλους παράγοντες», είπε.

«Τώρα όμως η δουλειά μου είναι να φτάσω στην ουσία αυτού του θέματος με τους γιατρούς και μετά να ξεκινήσω τη σκληρή δουλειά της αποκατάστασης — κάτι που δεν ανυπομονώ να κάνω, γιατί νιώθω πως όλη μου η ζωή είναι σκληρή δουλειά. Αλλά δεν πειράζει. Η γνωστική μου έκπτωση από τότε που άνοιξα το πρόσωπό μου έχει με βοηθήσει να επιβραδύνω και να έχω ένα πιο ήρεμο κλείσιμο του 2025», πρόσθεσε.

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε ότι βρίσκει «παρηγορητικό να ξέρω πως η γνωστική μου έκπτωση δεν οφείλεται απλώς στην περιεμμηνόπαυση, αλλά και αποθαρρυντικό να γνωρίζω πόσο ανηφορικός θα είναι ο δρόμος για να προσπαθήσω να αντιστρέψω αυτές τις ελλείψεις».

Η ηθοποιός Evangeline Lilly / AP

Η συμπρωταγωνίστριά της στη Marvel, Michelle Pfeiffer, έγραψε: «Είσαι πολεμίστρια. Τίποτα — ούτε κι αυτό — δεν θα σε νικήσει, φίλη μου».

Την περίοδο του ατυχήματος, η Lilly είχε μοιραστεί φωτογραφίες με το ματωμένο πρόσωπό της μετά τον τραυματισμό και είχε περιγράψει τι συνέβη μέσω του Substack. «Σηκώνω το πρόσωπό μου από την άμμο και παίρνω μια ανάσα. Το στόμα και η μύτη μου είναι γεμάτα αίμα», έγραψε. «Ο σύντροφός μου λέει ότι όταν λιποθυμώ, μοιάζω σαν να πεθαίνω. Φοβάται πολύ. Τα μάτια μου γυρίζουν προς τα πίσω και όλη η ζωή φεύγει από το σώμα μου».

Εξήγησε επίσης ότι από παιδί είχε επεισόδια λιποθυμίας, με τους γιατρούς αρχικά να πιστεύουν ότι οφείλονταν σε υπογλυκαιμία.

Η Evangeline Lilly / AP

«Έχω αρχίσει να πιστεύω ότι αυτό το “κλείσιμο” είναι αποτέλεσμα του μικρού μου εαυτού που φτάνει στα όρια του τι μπορεί να αντέξει σε αυτή τη ζωή και απλώς “φεύγει από το κτίριο”, κατά κάποιον τρόπο», έγραψε.

Παρά ταύτα, εξέφρασε και την ευγνωμοσύνη της: «Μπορεί να ακούγεται τρελό βλέποντας το πρόσωπό μου και το σπασμένο μου δόντι, αλλά νιώθω τόσο ευγνώμων που λιποθύμησα. Χρειαζόμουν αυτό το “reset”».

Η Lilly απέχει από την υποκριτική εδώ και τρία χρόνια, με τον τελευταίο της ρόλο να είναι η υπερηρωίδα Hope van Dyne, ή Wasp, στην ταινία της Marvel Ant-Man and the Wasp: Quantumania (2023). Τον Ιούνιο δήλωσε στο Variety ότι «δεν επιδιώκει ενεργά καμία δουλειά στη βιομηχανία» και ότι πλέον «αφιερώνει τον χρόνο της στο ανθρωπιστικό της έργο και στη συγγραφή».

