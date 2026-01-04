Κάιλι Τζένερ: Δεν άφησε πολλά στη φαντασία, αλλά στήριξε τον Τιμοτέ Σαλαμέ

Οι φήμες τους θέλουν χώρια, αλλά μία νέα εμφάνισή τους έδωσε άλλο ένα επεισόδιο στο σίριαλ της σχέσης τους.

Η Κάιλι Τζένερ εμφανίστηκε στο Συνεδριακό Κέντρο του Παλμ Σπρινγκς, για να στηρίξει, όπως θα έκανε κάθε σύντροφος, τον Τιμοτέ Σαλαμέ, ο οποίος τιμήθηκε με ένα βραβείο για τη δουλειά του στην ταινία «Marty Supreme».

Οι δύο φαινόταν χαλαροί, ευτυχισμένοι και απόλυτα ερωτευμένοι, ενώ ήταν πολύ κοντά καθόλη τη διάρκεια της βραδιάς, με αγγίγματα, ακόμα κι ένα γρήγορο φιλί. Παράλληλα, ήταν φιλικοί και κοινωνικοί, σταματώντας για να βγάλουν selfies με άλλους καλεσμένους που πλησίαζαν το τραπέζι τους.



Στο ρεπορτάζ του TMZ, επικαλούμενο μαρτυρίες, αναφέρεται ότι η ασφάλεια ήταν αυστηρή, με τουλάχιστον τρεις φρουρούς να τους περιβάλλουν, αλλά αυτό δεν εμπόδισε το ζευγάρι να απολαύσει τη βραδιά.

Η Kylie έδειξε το ντύσιμό της για τη βραδιά στο Instagram... ένα φωτεινό πορτοκαλί φόρεμα Marty Supreme σε συνδυασμό με πορτοκαλί νύχια για την εκδήλωση. Το σχόλιο του Τιμοτέ στην ανάρτησή της, ήταν αρκετές πορτοκαλί καρδούλες.

Το ζευγάρι έχει βρεθεί στο επίκεντρο κάποιων αρκετά έντονων φημών για χωρισμό τον τελευταίο καιρό... αλλά η βραδινή τους έξοδος στην έρημο της Νότιας Καλιφόρνιας επιβεβαιώνει είναι ακόμα μαζί μετά από πάνω από δυόμισι χρόνια σχέσης.