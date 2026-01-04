Φυσικά Bella Hadid: Φόρεσε αστραφτερό, εντελώς διάφανο φόρεμα στο χιόνι του Άσπεν

Μία ιδιαίτερα τολμηρή εμφάνιση εν μέσω πολικού ψύχους έκανε η Μπέλα Χαντίντ, αψηφώντας το κρύο του Άσπεν, καθιερώνοντας το στιλ της «αόρατης« ενδυμασίας και αφήνοντας ελάχιστα στη φαντασία.

Φτιαγμένο από κεντημένο μαύρο πλέγμα, το vintage φόρεμα Georges Chakra, η αποκαλυπτική δημιουργία συνδυάστηκε με ένα μικρό μαύρο σλιπ με ψηλή μέση και ένα ζευγάρι vintage μπότες Pucci. Σε αυτά προσθέστε μία μαύρη γούνα και μαύρα δερμάτινα γάντια. Αν και υπάρχουν αμφιβολίες ότι τη βοήθησαν να ζεσταθεί.

Η ομάδα του δημιουργού δημοσίευσε μια φωτογραφία της 29χρονης στο Instagram, γράφοντας ότι το look «αντικατοπτρίζει την πρώιμη εξερεύνηση του Georges Chakra στην αισθησιακή διαφάνεια, που ενσαρκώνει την αιώνια κληρονομιά της υψηλής ραπτικής που συνεχίζει να χαρακτηρίζει το Maison εδώ και δεκαετίες».

Ολοκλήρωσε το look με μαύρα γυαλιά ηλίου και μια καπιτονέ σατέν τσάντα Chanel.

Αν και η Χαντίντ έφτασε στο Άσπεν την Τρίτη φορώντας ένα παλτό από γούνα, κατάλληλο για τις καιρικές συνθήκες, την επομένη είχε ήδη ντυθεί για πιο ζεστό καιρό.

Την ημέρα μετά την άφιξή της στο Κολοράντο, βγήκε έξω φορώντας τζιν, μπλουζάκι και ένα διαφανές παλτό από δαντέλα που κάθε άλλο παρά λειτουργικό ήταν.