Τζένιφερ Λόπεζ: Αποκαλύπτει τι ζητάει από έναν άνδρα μετά τον Μπεν Άφλεκ

Στη πρεμιέρα των εμφανίσεών της στο Λας Βέγκας η Λατίνα σταρ περιέγραψε πώς θα ήθελε να είναι ο άνδρας που θα την κατακτήσει

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Με διάθεση αποκαλύψεων για το πώς πρέπει να είναι ο άνδρας που θα την κερδίσει, μετά το διαζύγιό της με τον Μπεν Άφλεκ, εμφανίστηκε η Τζένιφερ Λόπεζ, το βράδυ του Σαββάτου στο Λας Βέγκας.

Η σούπερ σταρ ερμήνευσε την επιτυχία της του 1999 "If You Had My Love" και άδραξε την ευκαιρία, να δώσει το προφίλ του επόμενου υποψήφιου γαμπρού.

«Όταν το τραγούδησα για πρώτη φορά, ήμουν πολύ μικρή, και το τραγούδησα με πολλή ελπίδα» είπε απευθυνόμενη στο κοινό.

https://www.instagram.com/p/DTFxmEMFDqH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Αλλά το έχω τραγουδήσει και όλα αυτά τα χρόνια, το έχω τραγουδήσει ενώ ήμουν λυπημένη», συνέχισε. «Και το έχω τραγουδήσει όταν ήμουν χαρούμενος. Αλλά τώρα, σήμερα, ξέρεις πώς το τραγουδάω; Το τραγουδάω με δύναμη».

«Γιατί η αλήθεια είναι ότι αν ήθελες να έχεις την αγάπη μου, θα έπρεπε να την κερδίσεις», είπε καθώς οι θαυμαστές της ζητωκραύγαζαν δυνατά. «Θα έπρεπε να μου φερθείς σωστά. Θα έπρεπε να με σεβαστείς».

«Θα έπρεπε να με αποδεχτείς για όλα όσα είμαι», συνέχισε. «Θα έπρεπε να με αγαπάς αν ήθελες την αγάπη μου».

Η Λόπεζ, 56 ετών, συνέχισε σημειώνοντας ότι ήξερε ότι η αγάπη ήταν «ένα περίπλοκο πράγμα».

«Δεν μπορείς να έχεις αγάπη χωρίς να πληγωθείς», μοιράστηκε. «Δεν μπορείς. Αυτό είναι το τίμημα που πληρώνεις».

Η Λόπεζ δεν δίστασε να αστειευτεί για το διαζύγιό της με τον 53χρονο Άφλεκ, αναφερόμενη σε αυτό κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της νέας της παράστασης στο Λας Βέγκας.

Αναφερόμενη στην προηγούμενη διαμονή της στο «Jennifer Lopez: All I Have», η Λόπεζ ρώτησε τους θαυμαστές της: «Πέρασε αστραπιαία, έτσι δεν είναι, για όσους από εσάς ήσασταν εκεί τη βραδιά των εγκαινίων πριν από 10 χρόνια;»

«Και, ξέρετε, εκείνη την εποχή είχα παντρευτεί μόνο δύο φορές», αστειεύτηκε, αλλά το διόρθωσε αμέσως. «Αυτό δεν είναι αλήθεια. Ήταν μόνο μια φορά. Ένιωσα σαν δύο φορές. Απλά αστειεύομαι», είπε.

«Τελείωσε και απλά, μπουμ, και είναι μια χαρά. Είναι όλα καλά», συνέχισε η ποπ σταρ. «Τα καλά νέα είναι ότι μαθαίνω και μεγαλώνω. Είμαστε στην ευτυχισμένη εποχή μας αυτή τη στιγμή».

Η Λόπεζ έχει παντρευτεί τέσσερις φορές.

