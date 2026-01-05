Τιμοτέ Σαλαμέ: «Σ’ αγαπώ, δεν θα μπορούσα να το κάνω χωρίς εσένα» - Η αφιέρωση στην Κάιλι Τζένερ

Δημόσια έφεφρασε την αγάπη του ο Τιμοτέ Σαλαμέ για τη σύντροφό του, Κάιλι Τζένερ, κατά τη διάρκεια της απονομής των Critics Choice Awards 2026, όπου κέρδισε το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου.

Ο ηθοποιός βραβεύτηκε για την ερμηνεία του στην ταινία «Marty Supreme» και εμφανώς συγκινημένος, παραδέχτηκε ότι ήταν νευρικός καθώς ευχαριστούσε τους συνυποψήφιούς του - Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Ίθαν Χοκ, Τζόελ Έτζερτον και Βάγκνερ Μόουρα.

Στο τέλος της ομιλίας του, ο Σαλαμέ αφιέρωσε το βραβείο του στην Κάιλι Τζένερ, με την κάμερα να καταγράφει τη συγκινημένη αντίδρασή της από το κοινό.

«Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου εδώ και τρία χρόνια», είπε. «Σε ευχαριστώ για τα θεμέλια που έχουμε χτίσει μαζί. Σ' αγαπώ. Δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό χωρίς εσένα. Σε ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου».

Εκείνη, χαμογέλασε συγκινημένη, με τα χέρια της σφιγμένα κάτω από το πηγούνι της, και του ψιθύρισε «σ’ αγαπώ».

Timothée Chalamet has won Best Actor for ‘MARTY SUPREME’ at the Critics Choice Awards



His first-ever win. pic.twitter.com/IRc5tWYaif — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) January 5, 2026

Αυτή ήταν η πρώτη νίκη του Τιμοτέ Σαλαμέ στα Critics Choice Awards, μετά από τέσσερις προηγούμενες υποψηφιότητες.

Όλο και πιο ανοιχτοί για τη σχέση τους

Το ζευγάρι, που συνδέθηκε για πρώτη φορά στις αρχές του 2023, εμφανίζεται όλο και πιο ανοιχτό σχετικά με τη σχέση του. Πρόσφατα μάλιστα, σημείωσαν ένα νέο ορόσημο, όταν ο Σαλαμέ σχολίασε για πρώτη φορά δημόσια ανάρτηση της Τζένερ στο Instagram, αφήνοντας emoji καρδιές κάτω από φωτογραφία της από το Palm Springs International Film Festival.

Timothée Chalamet thanks Kylie Jenner after winning Best Actor at the #CriticsChoiceAwards:



"Thank you to my partner of three years. Thank you for our foundation. I love you. I couldn't do this without you." pic.twitter.com/jw38LVNOkl — Variety (@Variety) January 5, 2026

Την έγκρισή της στη σχέση φαίνεται να έχει δώσει και η μητέρα της Κάιλι, Κρις Τζένερ, η οποία ανάρτησε επανειλημμένα φωτογραφίες με μπουφάν της ταινίας «Marty Supreme», γράφοντας: «Η καλύτερη ταινία όλων των εποχών!!!».

https://www.instagram.com/p/DSx5Ghkk6AZ/

Ο Σαλαμέ συμπεριλήφθηκε επίσης για πρώτη φορά στους οικογενειακούς εορτασμούς των Χριστουγέννων των Kardashian-Jenner, με το όνομά του να εμφανίζεται στο παραδοσιακό gingerbread house της οικογένειας.

