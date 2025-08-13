«Marty Supreme»: Δείτε το teaser της νέας ταινίας του Τίμοθι Σαλαμέ και της Γκουίνεθ Πάλτροου

«Είναι δύσκολο να το πιστέψετε αλλά αυτό το άθλημα γεμίζει στάδια», λέει ο Τίμοθι Σαλαμέ στο teaser της νέας του ταινίας, «Marty Supreme». Σε αυτή την ταινία, την πρώτη του μετά το «A complete unknown» του Τζέιμς Μάνγκολντ, ο δημοφιλής ηθοποιός υποδύεται τον Μάρτι Ράιζμαν που έγινε πρωταθλητής του πινγκ πονγκ στη δεκαετία του ’50.

Την ταινία σκηνοθέτησε ο Τζος Σαφντί και πρωταγωνιστούν οι Γκουίνεθ Πάλτροου, Tyler, The Creator, Εϊμπελ Φεράρα κ.α. Η πρεμιέρα της ταινίας έχει προγραμματισθεί για τα ερχόμενα Χριστούγεννα.

Δείτε το teaser:

Σε άλλο σημείο του teaser, ο Τίμοθι Σαλαμέ συναντά την Γκουίνεθ Πάλτροου η οποία υποδύεται μια σταρ του σινεμά. «Δεν έχω ξαναμιλήσει σε μια πραγματική σταρ του σινεμά. Ξέρεις, είμαι και εγώ ένα είδος performer», της λέει.

Σε συνέντευξή της στο Vanity Fair τον περασμένο Μάρτιο, η Γκουίνεθ Πάλτροου είχε πει ότι στην ταινία μοιράζονται πολλές ερωτικές σκηνές με τον Τίμοθι Σαλαμέ. «Εχουμε πολλές σκηνές σεξ σε αυτή την ταινία. Όταν έγινε αυτό την πρώτη φορά ένιωσα σαν να είμαι 109 ετών και αυτός 14. Αλλά ο Τίμοθι είναι πολύ ευγενικός και σοβαρός στη δουλειά του και έχει πλάκα να είσαι μαζί του. Είναι το σεξ σύμβολο του σκεπτόμενου ανθρώπου», είπε η Γκουίνεθ Πάλτροου η οποία σχολίασε και την ύπαρξη του intimacy coordinator στις ερωτικές σκηνές, του ανθρώπου που εξασφαλίζει ότι οι ηθοποιοί δεν θα νιώθουν άβολα όταν τις γυρίζουν. «Δεν ήξερα ότι υπήρχαν αυτοί στις ταινίες. Όταν με ρώτησε αν νιώθω εντάξει με μια συγκεκριμένη στάση που έπρεπε να γυρίσουμε, της είπα ότι στον καιρό μου απλά βγάζαμε τα ρούχα μας, πέφταμε στο κρεβάτι και οι κάμερες δούλευαν».