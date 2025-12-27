Κόσοβο: Δεύτερες βουλευτικές εκλογές εντός του 2025 αύριο - Δύσκολη η έξοδος από την πολιτική κρίση

Στις κάλπες καλούνται την Κυριακή (28/12) οι ψηφοφόροι στο Κόσοβο για να εκλέξουν 120 εκπροσώπους στο κοινοβούλιο.

Είναι οι δεύτερες βουλευτικές εκλογές μέσα στο 2025 αφού οι προηγούμενες τον περασμένο Φεβρουάριο δεν έδωσαν αυτοδυναμία σε κανένα κόμμα ενώ απέτυχαν και οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού.

Αμφίβολο το αποτέλεσμα

Το Κόσοβο διανύει την σοβαρότερη πολιτική κρίση από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας το 2008. Για έντεκα μήνες περίπου την εξουσία ασκεί υπηρεσιακή κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον 'Αλμπιν Κούρτι ο οποίος κάθε άλλο παρά συμβιβασμούς έκανε για να ξεπεραστεί η κρίση. Ακόμη και η σύσταση τη βουλής σε σώμα κράτησε μήνες αφού η επιμονή του σε ένα πρόσωπο για την θέση του προέδρου της βουλής είχε ως συνέπεια την διεξαγωγή 50 ψηφοφοριών, κάτι που αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ.

Αμφίβολο θεωρείται αν οι εκλογές της Κυριακής θα λειτουργήσουν καταλυτικά για την έξοδο από την πολιτική κρίση. Οι αναλυτές στο Κόσοβο εκτιμούν ότι το κίνημα ΄΄Αυτοδιάθεση΄΄ (LVV) του 'Αλμπιν Κούρτι θα αναδειχθεί πάλι πρώτο κόμμα ωστόσο δεν θα καταφέρει να λάβει ποσοστό μεγαλύτερο του 50% για να εκλέξει 61 βουλευτές. Στις προηγούμενες εκλογές, την 9η Φεβρουαρίου, το LVV έλαβε το 42,3% των ψήφων και εξέλεξε 48 βουλευτές.

Σ αυτές τις εκλογές ενδέχεται να αυξήσει τα ποσοστά του μιας και στο Κόσοβο έφτασαν τις τελευταίες ημέρες περίπου τριακόσιες χιλιάδες πολίτες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό. Η διασπορά αποτελεί δεξαμενή ψηφοφόρων για το κόμμα του Κούρτι και αυτός είναι άλλωστε ο λόγος που οι εκλογές προκηρύχθηκαν για την περίοδο των εορτών.

Στο επίκεντρο οι σχέσεις με τις ΗΠΑ

Δεύτερο σε δύναμη κόμμα φέρεται από τους αναλυτές η Δημοκρατική Ένωση Κοσόβου (PDK) που ηγείται ο Μπέντρι Χάμζα. Ένας εξέχων οικονομολόγος, ο Χάμζα έχει διατελέσει υπουργός Οικονομικών, διοικητής της Κεντρικής τράπεζας ήταν βουλευτής για τρεις θητείες όπως επίσης και δήμαρχος της Νότιας Μιτρόβιτσας.

Θεωρεί τις ΗΠΑ το σημαντικότερο σύμμαχο του Κοσόβου και κατηγορεί τον Κούρτι ότι με την πολιτική του προκάλεσε κρίση στις σχέσεις με την Ουάσιγκτον. Σημαντικό θεωρείται και το γεγονός ότι διατηρεί διαύλους επικοινωνίας με την σερβική κοινότητα στον βορρά του Κοσόβου.

Η Δημοκρατική Ένωση Κοσόβου (LDK), το παλαιότερο πολιτικό κόμμα, πιθανότατα θα ανεδείχθη τρίτη πολιτική δύναμη στις αυριανές εκλογές. Ο 42χρονος ηγέτης του Λιουμίρ Αμπντιτζίκου υποσχέθηκε οικονομικές μεταρρυθμίσεις, πάταξη της διαφθοράς, κράτος δικαίου και ευρωπαϊκή προοπτική. Το κόμμα αυτό ως τρίτη πολιτική δύναμη μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο για τον σχηματισμό κυβέρνησης μετά τις εκλογές.

Στην σερβική κοινότητα τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα και δεν αναμένονται εκπλήξεις. Η ΄΄Σερβική Λίστα΄΄ το κόμμα που υποστηρίζεται από το Βελιγράδι αναμένεται να επικρατήσει στις περιοχές όπου κυριαρχεί ο σερβικός πληθυσμός. Δεν αποκλείεται να καταλάβει και τις δέκα έδρες στη βουλή που προορίζονται για την σερβική εθνική κοινότητα.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα του Κοσόβου οι 20 από τις 120 έδρες στην βουλή ανήκουν στις μειονότητες. Οι 10 έδρες στην σερβική κοινότητα και οι άλλες 10 στις άλλες εθνικές μειονότητες.

Οι κάλπες στις εκλογές της Κυριακής στο Κόσοβο θα ανοίξουν στις 7:00 η ώρα το πρωί και θα κλείσουν στις 7:00 η ώρα το βράδυ.

Συνολικά 2.076.290 πολίτες έχουν δικαίωμα ψήφου στο Κόσοβο.

Διαβάστε επίσης