Κόσοβο: Εντολή σχηματισμού κυβέρνησης έλαβε ο Κούρτι - Δημοτικές εκλογές την Κυριακή

Η πρόεδρος του Κοσόβου Βιόσα Οσμάνι ανέθεσε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον υπηρεσιακό πρωθυπουργό και ηγέτη του κινήματος "Αυτοδιάθεση" Άλμπιν Κούρτι.

Παρά το γεγονός ότι οι βουλευτικές εκλογές στο Κόσοβο διεξήχθησαν τον περασμένο Φεβρουάριο, η διαδικασία για τον σχηματισμό κυβέρνησης δεν μπορούσε να κινηθεί εξαιτίας της αδυναμίας εκλογής προεδρείου της Βουλής. Επειτα από 57 ψηφοφορίες, γεγονός που αποτελεί ενδεχομένως παγκόσμιο ρεκόρ, εξελέγη τελικά το προεδρείο της Βουλής και άρχισε να κυλάει ο χρόνος για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Η Βιόσα Οσμάνι ανακοίνωσε ότι ανέθεσε την εντολή στον Άλμπιν Κούρτι λαμβάνοντας προηγουμένως τη διαβεβαίωση ότι το κίνημα "Αυτοδιάθεση" έχει τη δυνατότητα να σχηματίσει κυβέρνηση.

Το κόμμα του Κούρτι καταλαμβάνει τις 48 από τις 120 έδρες που συνθέτουν το κοινοβούλιο του Κοσόβου και θα χρειαστεί την υποστήριξη τουλάχιστον άλλων 13 βουλευτών. Τα αλβανικά ΜΜΕ στο Κόσοβο εκτιμούν ότι ο Κούρτι θα αναζητήσει συμμάχους στα μειονοτικά, μη σερβικά, κόμματα που εκπροσωπούνται με 10 βουλευτές ενώ διάθεση συνεργασίας δήλωσε και ο συνασπισμός NISMA (σ.σ. Σοσιαλδημοκράτες) που κατέχει τρεις έδρες. Δεν αποκλείεται να ενταχθεί στον κυβερνητικό συνασπισμό και ο ανεξάρτητος Σέρβος βουλευτής Νέναντ Ράσιτς, ο οποίος εξελέγη αντιπρόεδρος της Βουλής με την υποστήριξη του κινήματος "Αυτοδιάθεση".

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, ο Κούρτι έχει 15 ημέρες στη διάθεσή του για να αξιοποιήσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης και αν δεν τα καταφέρει θα την επιστρέψει στην πρόεδρο της Δημοκρατίας η οποία θα την αναθέσει σε άλλο κόμμα.

Κρίσιμες δημοτικές εκλογές

Την Κυριακή 12 Οκτωβρίου διεξάγονται στο Κόσοβο δημοτικές εκλογές το αποτέλεσμα των οποίων ενδέχεται να επηρεάσει και τις πολιτικές εξελίξεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Γενική είναι η εκτίμηση ότι εάν το κόμμα του Κούρτι καταγράψει μεγάλη απώλεια ψήφων σε σύγκριση με τις βουλευτικές εκλογές, τότε θα δυσκολευτεί να βρει συμμάχους για σχηματισμό κυβέρνησης, Παράλληλα θα ενταθούν και οι πιέσεις της αντιπολίτευσης για προκήρυξη νέων βουλευτικών εκλογών.

Πολιτική αφίσα του υποψηφίου δημάρχου Χατζουλάχ Τσέκου του κόμματος Vetëvendosje (Αυτοδιάθεση) πριν από τις δημοτικές εκλογές της Κυριακής στην Πρίστινα, το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025. AP/Visar Kryeziu

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δημοτικές εκλογές στις περιοχές όπου ο σερβικός πληθυσμός αποτελεί πλειοψηφία. Λόγω της αποχής των Σέρβων στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές, σε τέσσερις σερβικούς δήμους στο βόρειο Κόσοβο τα τελευταία δύο χρόνια βρίσκονται στην εξουσία Αλβανοί δήμαρχοι. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, η κυβέρνηση του Κοσόβου κατάφερε να επιβάλει την κυριαρχία της στον βορρά. Καταργήθηκε η χρήση του δηναρίου στις συναλλαγές, έκλεισαν όλες οι δομές του σερβικού κράτους (γραφεία υπουργείων, υπηρεσίες, οργανισμοί, τράπεζες, κ.ά.) ενώ κατέβηκαν και οι σερβικές σημαίες από τα δημαρχεία και τους κεντρικούς δρόμους των πόλεων.

Οι Σέρβοι ευελπιστούν ότι εάν αναλάβουν την εξουσία στους δήμους όπου ο σερβικός πληθυσμός αποτελεί πλειοψηφία, θα επανέλθουν τα πράγματα στην προτέρα κατάσταση. Η Πρίστινα αποκλείει κάθε τέτοιο ενδεχόμενο.

Το επίσημο Βελιγράδι στις δημοτικές εκλογές υποστηρίζει τη "Σερβική Λίστα" και παρουσιάζει ως εθνικό καθήκον την ψήφο σε αυτό το κόμμα. «Το έθνος μας θα επιβιώσει αν νικήσει η Σερβική Λίστα, η Σερβική Λίστα είναι ένα πρότζεκτ εθνικής σημασίας, αποτελεί τον μόνο νόμιμο εκπρόσωπο του σερβικού λαού στο Κόσοβο και τα Μετόχια, άλλωστε, η Σερβική λίστα έχει την πλήρη υποστήριξη του επίσημου Βελιγραδίου και του προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς», δήλωσε ο Πέταρ Πέτκοβιτς, επικεφαλής του Γραφείου της Σερβίας για το Κόσοβο.

Διαβάστε επίσης