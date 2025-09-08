«Θηλυκή εταιρεία» κατασκόπων: Πώς 40 Σέρβες δρούσαν στο Κοσσυφοπέδιο χρησιμοποιώντας τα κάλλη τους

Οι συγκεκριμένες γυναίκες που δραστηριοποιούνται στο Κοσσυφοπέδιο φέρονται να έχουν εξωσυζυγικές σχέσεις με Κοσοβάρους, συμπεριλαμβανομένων μελών της αστυνομικής δύναμης και άλλων επαγγελματιών.

«Θηλυκή εταιρεία» κατασκόπων: Πώς 40 Σέρβες δρούσαν στο Κοσσυφοπέδιο χρησιμοποιώντας τα κάλλη τους
Εμπειρογνώμονας σε θέματα ασφάλειας ισχυρίζεται ότι περίπου 40 Σέρβες κατάσκοποι δραστηριοποιούνται στο Κοσσυφοπέδιο, χρησιμοποιώντας το σώμα και το φύλο τους για να αποσπάσουν πληροφορίες.

Ο εμπειρογνώμονας σε θέματα ασφάλειας, Esat Çollaku, μίλησε επίσης για την υπόθεση του Κροάτη πιλότου και της Σέρβας φίλης του που συνελήφθησαν με την υποψία κατασκοπείας στο Κοσσυφοπέδιο. Είπε ότι ο πιλότος κατηγορείται ότι έδωσε ευαίσθητες πληροφορίες στη Σέρβα φίλη του, η οποία στη συνέχεια τις μεταβίβασε σε ένα σερβικό πολιτικό κόμμα.

Ο εμπειρογνώμονας μίλησε για μια «εταιρεία» γυναικών από τη Σερβία, που χρησιμοποιούν το σώμα και το φύλο τους για να προσελκύσουν και να αποκτήσουν πληροφορίες από χώρες που θεωρούνται εχθροί της Σερβίας.

Ο Çollaku τόνισε ότι οι συγκεκριμένες γυναίκες που δραστηριοποιούνται στο Κοσσυφοπέδιο έχουν εξωσυζυγικές σχέσεις με Κοσοβάρους, συμπεριλαμβανομένων μελών της αστυνομικής δύναμης και άλλων επαγγελματιών.

Πώς δρούσε το κύκλωμα κατασκόπων

Αυτές οι γυναίκες, είπε, χρησιμοποιούν τις σχέσεις τους για να αποκτήσουν σημαντικές πληροφορίες που στη συνέχεια παραδίδονται στη Σερβία.

«Έχω μια πηγή που δείχνει ότι περίπου 40 Σέρβες γυναίκες δραστηριοποιούνται σε αυτό το δίκτυο, και αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι το γεγονός ότι ορισμένα μέλη της Αστυνομίας του Κοσσυφοπεδίου έχουν εμπλακεί σε εξωσυζυγικές σχέσεις με αυτές τις γυναίκες, πέφτοντας θύματα αυτής της «εταιρείας σεξ».

Αυτό σημαίνει ότι αστυνομικοί έχουν σχέσεις με Σέρβες γυναίκες που έχουν διεισδύσει στο Κοσσυφοπέδιο. Δημοσιογράφοι και άτομα κοντά στην κυβέρνηση εμπλέκονται επίσης σε αυτό το δίκτυο. Μερικοί από αυτούς έχουν τις δικές τους επιχειρήσεις, καταστήματα και εστιατόρια, αλλά αυτό που με εξέπληξε είναι το γεγονός ότι έχουν συνεργασίες σε μπαρ της Πρίστινας με άτομα με επιρροή, συλλέγοντας χρήματα. Ακόμη και μέλη της Συνέλευσης του Κοσσυφοπεδίου συχνάζουν σε αυτούς τους χώρους», δήλωσε ο Çollaku στο Euronews Albania.

