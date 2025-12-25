Αγρίνιο: Συμπλοκή με μαχαίρωμα – Τραυματίστηκε 23χρονος
To αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα των Χριστουγέννων σε κεντρικό σημείο της πόλης
Ένας 23χρονος τραυματίστηκε από μαχαίρι, κατά τη διάρκεια συμπλοκής τα ξημερώματα των Χριστουγέννων σε κεντρικό σημείο του Αγρινίου.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει το agrinionews.gr, η συμπλοκή φέρεται να ξέσπασε για ασήμαντη αφορμή. Ομάδα ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους ενεπλάκη σε επεισόδιο με δύο νεαρούς, κατά τη διάρκεια του οποίου ο ένας δέχθηκε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο.
Ο 23χρονος τραυματίστηκε στο πόδι και μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και του έγιναν ράμματα. Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.
Οι αστυνομικές αρχές έχουν σχηματίσει δικογραφία για το περιστατικό και συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των εμπλεκομένων.