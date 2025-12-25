Αγρίνιο: Συμπλοκή με μαχαίρωμα – Τραυματίστηκε 23χρονος

Ένας 23χρονος τραυματίστηκε από μαχαίρι, κατά τη διάρκεια συμπλοκής τα ξημερώματα των Χριστουγέννων σε κεντρικό σημείο του Αγρινίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει το agrinionews.gr, η συμπλοκή φέρεται να ξέσπασε για ασήμαντη αφορμή. Ομάδα ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους ενεπλάκη σε επεισόδιο με δύο νεαρούς, κατά τη διάρκεια του οποίου ο ένας δέχθηκε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο.

Ο 23χρονος τραυματίστηκε στο πόδι και μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και του έγιναν ράμματα. Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν σχηματίσει δικογραφία για το περιστατικό και συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των εμπλεκομένων.

