Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο δικυκλιστής έπειτα από τροχαίο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το βράδυ της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου στη διασταύρωση των οδών Αγράφων και Σκίπη στο Αγρίνιο, όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται ένα λευκό Ι.Χ που οδηγούσε νεαρός, συγκρούστηκε με δικυκλιστή.

Σύμφωνα με agriniopress.gr ο δικυκλιστής βρέθηκε στην άσφαλτο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου ενώ, η μεταφορά του έγινε περισσότερο για προληπτικούς λόγους.

Αστυνομικοί της Τροχαίας Αγρινίου ερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

