Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο δικυκλιστής έπειτα από τροχαίο
Ο νεαρός οδηγός της μηχανής μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το βράδυ της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου στη διασταύρωση των οδών Αγράφων και Σκίπη στο Αγρίνιο, όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται ένα λευκό Ι.Χ που οδηγούσε νεαρός, συγκρούστηκε με δικυκλιστή.
Σύμφωνα με agriniopress.gr ο δικυκλιστής βρέθηκε στην άσφαλτο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου ενώ, η μεταφορά του έγινε περισσότερο για προληπτικούς λόγους.
Αστυνομικοί της Τροχαίας Αγρινίου ερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:02 ∙ MEETING POINT
Ο Δημήτρης Μαύρος στο Meeting Point: Τι δείχνει η τελευταία δημοσκόπηση της χρονιάς
21:00 ∙ WHAT THE FACT
Όλη η ζωή στη γη προέρχεται από έναν πρόγονο - Παλαιότερο από όσο νομίζαμε
20:00 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο δικυκλιστής έπειτα από τροχαίο
19:22 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τριμερής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ: Οι δηλώσεις των ηγετών
21:02 ∙ MEETING POINT
Ο Δημήτρης Μαύρος στο Meeting Point: Τι δείχνει η τελευταία δημοσκόπηση της χρονιάς
17:11 ∙ ΚΟΣΜΟΣ