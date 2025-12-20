Αγρίνιο: Αυτοκίνητο αναποδογύρισε και προσγειώθηκε σε αυλή σπιτιού (εικόνα)

Σκηνές που προκαλούν σοκ εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου στη Σπολάιτα Αγρινίου, λίγο πριν τις 21:00, με κατοίκους και διερχόμενους να μην μπορούν να πιστέψουν στα μάτια τους.

Σύμφωνα με το agriniopress.gr, όχημα που οδηγούσε νεαρός κάτοικος της Σπολάιτας, κινούμενο επί του κεντρικού δρόμου του χωριού, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στην περίφραξη οικίας, προκαλώντας υλικές ζημιές. Στη συνέχεια, το αυτοκίνητο κατέληξε εντός της αυλής του σπιτιού, αναποδογυρισμένο, προκαλώντας ζημιές και σε σταθμευμένο όχημα.

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι δεν σημειώθηκε σοβαρός τραυματισμός, παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος, ενώ η περίφραξη της κατοικίας αποτελείται από κάγκελα. Ο οδηγός, για προληπτικούς λόγους, διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου, ενώ την ώρα του τροχαίου δεν υπήρχε κανένα άτομο στην αυλή.Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας που διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.