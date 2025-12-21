Θεσσαλονίκη: Τέσσερις οδηγοί υπό την επήρεια μέθης συνελήφθησαν σε ένα 24ωρο

 Στοχευμένοι τροχονομικοί έλεγχοι και σε όλη την Κεντρική Μακεδονία

Newsbomb

Θεσσαλονίκη: Τέσσερις οδηγοί υπό την επήρεια μέθης συνελήφθησαν σε ένα 24ωρο
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη καθώς βρέθηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια μέθης. Σύμφωνα με την αστυνομία οι δύο εξ’ αυτών είχαν εμπλακεί σε ισάριθμα τροχαία ατυχήματα με υλικές ζημιές κατά τις απογευματινές ώρες χθες στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής και τα ξημερώματα σήμερα στην Πολίχνη. Για τους συλληφθέντες, ηλικίας 39, 34, 46 και 32 ετών σχηματίστηκαν σχετικές δικογραφίες.

Στο μεταξύ, πεντακόσιες τριάντα (530) παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας βεβαιώθηκαν σε 1.825 στοχευμένους τροχονομικούς ελέγχους της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, από το απόγευμα του Σαββάτου (20 Δεκεμβρίου 2025) έως τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική.

Μεταξύ των παραβάσεων που βεβαιώθηκαν δέκα (10) ήταν για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, εξήντα τρείς (63) για παραβίαση ορίου ταχύτητας, εννέα (9) για μη χρήση ζώνης, τέσσερις (4) για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, άλλες τέσσερις (4) για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα ενώ δύο (2) για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:53ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τέσσερις οδηγοί υπό την επήρεια μέθης συνελήφθησαν σε ένα 24ωρο

15:49ΚΟΣΜΟΣ

«Ήταν κόλαση»: Καθαρίστρια μπήκε σε δωμάτιο ξενοδοχείου gamer μετά από δύο χρόνια

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Τα σημεία των μπλόκων πανελλαδικά

15:37ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος τα ποδήλατα: H ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που απαγορεύει τη χρήση τους σε πεζόδρομους

15:21ΥΓΕΙΑ

Πλήρες γάλα ή 2%: Ποιο είναι καλύτερο για τα κόκαλά μας

15:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Κολοσσός 100-86: Ρεκόρ Ντόρσεϊ στο ντεμπούτο του Μόρις - Βίντεο

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση Πούτιν-Τραμπ - Νέος γύρος διαπραγματεύσεων στο Μαϊάμι

14:58ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπ Ράινερ: Το δείπνο με τη σύζυγό του 48 ώρες πριν τις φρικτές δολοφονίες τους

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Διαμαντής Καραναστάσης: «Ήταν η κακιά στιγμή, αισθάνομαι πιο δυνατός από ποτέ»

14:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε Ραμάλα και Ιερουσαλήμ ο Μητσοτάκης - Τριμερής Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 22 Δεκεμβρίου: Μεγάλη γιορτή αύριο - Σε ποιους να ευχηθείτε

14:14ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε βιομηχανία στο Ρέντη

14:10ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνεχίζονται τα μπλόκα στα Μάλγαρα - Οι αγρότες μοιράζουν όσπρια και κηπευτικά

14:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και 13ης σύνταξης

13:57ΚΑΙΡΟΣ

Θοδωρής Κολυδάς: Έρχεται καιρός τύπου «Π» τα Χριστούγεννα - Πού αναμένονται βροχές και χιόνια

13:50ΑΠΟΨΕΙΣ

Πράξεις που εμπνέουν…

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά τον δημοσιογράφο Ξενοφών Ζηκίδη

13:41LIFESTYLE

Σε δύο στρατόπεδα οι Μπέκαμ: Η διαμάχη του Brooklyn με τους γονείς του και το unfollow στα αδέρφια του

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Rave party στα σκαλιά Ιερού Ναού στη Λαμπρινή προκαλεί θύελλα αντιδράσεων

13:33ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Επιστρέφουν τα μέτρα του κορονοϊού στο σύστημα Υγείας λόγω της «σούπερ γρίπης»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο θρύλος της «κοπέλας-καμήλας»: Από το τσίρκο στον έρωτα της ζωής της - Η ιστορία της Έλα Χάρπερ

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο πιθανόν είναι να χιονίσει στην Αθήνα - «Ο Γενάρης κρύβει εκπλήξεις» λέει ο Καντερές

10:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο Πολικός Στρόβιλος γίνεται ισχυρότερος - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα τον Ιανουάριο

12:50ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Στο «κάδρο» δύο γυναίκες για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ - Ετοιμαζόταν να διαφύγει στο εξωτερικό ο ανιψιός

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 22 Δεκεμβρίου: Μεγάλη γιορτή αύριο - Σε ποιους να ευχηθείτε

09:48ΥΓΕΙΑ

«Μυστηριώδης ιός του λαιμού» σαρώνει τον πλανήτη - Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέξετε

18:44WHAT THE FACT

Ένας εκπληκτικός χάρτης του πυθμένα του Ατλαντικού Ωκεανού 

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Ζουράφα ή Ζγόραφα: μια άγνωστη νησίδα ΒΑ της Σαμοθράκης, ζωτικής σημασίας για τη χώρα μας

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Rave party στα σκαλιά Ιερού Ναού στη Λαμπρινή προκαλεί θύελλα αντιδράσεων

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Πιλότος αρνήθηκε να απογειώσει αεροπλάνο επειδή ήταν απλήρωτος

13:57ΚΑΙΡΟΣ

Θοδωρής Κολυδάς: Έρχεται καιρός τύπου «Π» τα Χριστούγεννα - Πού αναμένονται βροχές και χιόνια

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντα από ένοπλη ληστεία στην Κηφισιά - Συνελήφθησαν δύο δράστες με λεία 180.000 ευρώ

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν την χαμένη πόλη της Εποχής του Χαλκού με όνομα «Επτά Χαράδρες»

19:15TRAVEL

Γερμανία: Από το 2026 νέα αεροπορική θα πετάει στην Ελλάδα

12:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Βαριές ποινές στη δίκη για το σκάνδαλο της Ασπίς Πρόνοια

09:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί το 2026: Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Σιβηρικό ψύχος στην Ευρώπη: Έρχεται «χειμώνας από τα παλιά» στο τέλος της χρονιάς - Χιόνια και στην Ελλάδα- Το φαινόμενο της Αιφνίδιας Στρατοσφαιρικής Θέρμανσης

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινό Ηλιοστάσιο 2025: Απόψε η μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς - Τα έθιμα σε όλο τον κόσμο

13:20WHAT THE FACT

Όταν η Γη «ούρλιαξε»: Ο πιο δυνατός ήχος στην ιστορία του πλανήτη

14:58ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπ Ράινερ: Το δείπνο με τη σύζυγό του 48 ώρες πριν τις φρικτές δολοφονίες τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ