Χανιά: Θρήνος για τον 37χρονο Λάζαρο Χατζηδάκη που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Ο 37χρονος έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε τοίχο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του

Χανιά: Θρήνος για τον 37χρονο Λάζαρο Χατζηδάκη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Βαρύ πένθος στα Χανιά με τον θάνατο του 37χρονου Λάζαρου Χατζηδάκη, ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Αγία Μαρίνα τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ο άτυχος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από το όχημά του μετά από σφοδρή πρόσκρουση σε τοίχο, ενώ από τα πρώτα στοιχεία δεν προκύπτει εμπλοκή άλλου οχήματος.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο 37χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε τοίχο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αστυνομικές δυνάμεις και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία προχώρησε στον απεγκλωβισμό του οδηγού από το όχημα. Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από την προανάκριση δεν προκύπτει εμπλοκή δεύτερου οχήματος ούτε η παρουσία άλλου ατόμου στο αυτοκίνητο.

Ο Λάζαρος Χατζηδάκης καταγόταν από το Λουτράκι του Δήμου Πλατανιά και ήταν ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός στην περιοχή. Εργαζόταν στα μαχαιράδικα, αλλά και σε ταβέρνα στην Αγία Μαρίνα, με όσους τον γνώριζαν να κάνουν λόγο για έναν κοινωνικό, εξωστρεφή και εργατικό άνθρωπο, που η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό.

Η νέα αυτή τραγωδία έρχεται να προστεθεί στη μακρά «μαύρη λίστα» των θανατηφόρων τροχαίων στην Κρήτη, μόλις 24 ώρες μετά από ακόμη ένα δυστύχημα που συγκλόνισε την κοινωνία του Ηρακλείου, υπογραμμίζοντας για ακόμη μία φορά τη σκληρή πραγματικότητα στους δρόμους του νησιού.

