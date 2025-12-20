Κορινθία: Άνδρας με αναπηρικό αμαξίδιο παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο Βέλο

Η Τροχαία Κορίνθου διενεργεί προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος

Newsbomb

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (20/12) στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών, στο Βέλο Κορινθίας, όταν διερχόμενο όχημα παρέσυρε άνδρα που κινούνταν με αναπηρικό αμαξίδιο.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Η Τροχαία Κορίνθου διενεργεί προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Με πληροφορίες από korinthostv.gr

