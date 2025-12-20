Κορινθία: Άνδρας με αναπηρικό αμαξίδιο παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο Βέλο
Η Τροχαία Κορίνθου διενεργεί προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (20/12) στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών, στο Βέλο Κορινθίας, όταν διερχόμενο όχημα παρέσυρε άνδρα που κινούνταν με αναπηρικό αμαξίδιο.
Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.
Η Τροχαία Κορίνθου διενεργεί προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.
Με πληροφορίες από korinthostv.gr
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:22 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πέθανε η σπουδαία αρχαιολόγος Λίλα Μαραγκού
20:05 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Αστέρας AKTOR - Άρης 0-1: «Ανάσα» με «διπλό» μετά από 3 μήνες με αυτογκόλ!
20:04 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Αυγή: Ανακοινώθηκε ο νέος διευθυντής της εφημερίδας
18:44 ∙ WHAT THE FACT
Ένας εκπληκτικός χάρτης του πυθμένα του Ατλαντικού Ωκεανού
13:51 ∙ WHAT THE FACT