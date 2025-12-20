Αγροτικές κινητοποιήσεις: Κλειστή από τους αγρότες η Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας - Τι ώρα θα ανοίξει
Οι αγρότες απέκλεισαν με τα τρακτέρ τους την Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας
Αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους και να μην υποχωρήσουν είναι οι αγρότες της Εύβοιας.
Οι αγρότες το απόγευμα Σαββάτου (20/12) προχώρησαν στον αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας.
Η κυκλοφορία των οχημάτων θα αποκατασταθεί μετά τις 20:00 όταν και θα αποχωρήσουν από το σημείο:
Με πληροφορίες από eviaonline.gr
