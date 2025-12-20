Αγροτικές κινητοποιήσεις: Κλειστή από τους αγρότες η Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας - Τι ώρα θα ανοίξει

Αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους και να μην υποχωρήσουν είναι οι αγρότες της Εύβοιας.

Οι αγρότες το απόγευμα Σαββάτου (20/12) προχώρησαν στον αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα αποκατασταθεί μετά τις 20:00 όταν και θα αποχωρήσουν από το σημείο:





Με πληροφορίες από eviaonline.gr

