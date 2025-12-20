Μαγνησία: Νεκρός ο πρόεδρος του χωριού Πινακάτες - Κατέρρευσε από εγκεφαλικό ενώ οδηγούσε

Σε κατάσταση σοκ, βαθιάς οδύνης και ανείπωτης θλίψης, οι Πινακάτες θρηνούν για τον απροσδόκητο και πρόωρο θάνατο του προέδρου του χωριού, Νίκου Παππά, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 56 χρόνων μετά από βαριά εγκεφαλική αιμορραγία.

Ο άτυχος άνδρας, ήταν πατέρας δίδυμων μόλις πέντε χρόνων, αγρότης στο επάγγελμα και ασχολούνταν επίσης με την εμπορία καυσόξυλων.

Οι συγχωριανοί του Νίκου Παππά επί 25 χρόνια τον τιμούσαν με την ψήφο τους και εκείνος προσπαθούσε να μην αφήνει τίποτα στην τύχη του έχοντας συνεχή μέριμνα την αντιμετώπιση των προβλημάτων του χωριού.

Ο 56χρονος είχε επισκεφθεί την περασμένη Κυριακή μαζί με την με την οικογένειά του το Εκθεσιακό Κέντρο και την έκθεση «Τεχνοποίημα», στην οποία φιλοξενούνταν έργα του πολυαγαπημένου του αδερφού. Ήθελε να τον τιμήσει και του έκανε έκπληξη.

Στον δρόμο της επιστροφής και λίγα μόλις χιλιόμετρα πριν το χωριό αισθάνθηκε αδιαθεσία. Αρχικά δεν είπε τίποτα για να μην πανικοβληθούν η σύζυγος και τα παιδάκια του, όμως μετά από λίγο κατέρρευσε πάνω στο τιμόνι.

Η σύζυγός του έντρομη ενημέρωσε τηλεφωνικά τον αδερφό του που προπορευόταν και εκείνος έσπευσε να επιστρέψει. Ο αδερφός του είχε άρχισε να χάνει τις αισθήσεις του. Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον παρέλαβε τον μετέφερε αμέσως στο Νοσοκομείο και μετά τις πρώτες εξετάσεις, οι γιατροί έδωσαν εντολή να νοσηλευθεί στη ΜΕΘ.

Ωστόσο, η αντίστροφη μέτρηση είχε αρχίσει με τους γιατρούς να είναι από την πρώτη στιγμή απαισιόδοξοι καθώς διέγνωσαν βαριά εγκεφαλική αιμορραγία.

Κανένα από τους συγγενείς δεν ήθελε να πιστέψει ότι θα επέλθει το μοιραίο καθώς ο Νίκος ήταν γερός οργανισμός και όλοι προσεύχονταν μέχρι τελευταία στιγμή να το ξεπεράσει. Δυστυχώς η μοίρα είχε άλλα σχέδια…

Ο εκλιπών Νίκος Παππάς

Η κηδεία του θα τελεστεί την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 15:30, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πινακατών.

Η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 15:00. Η οικογένεια παρακαλεί αντί στεφάνων τα χρήματα να διατεθούν για την Κοινότητα Πινακατών.

Με πληροφορίες από taxydromos.gr

