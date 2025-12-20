Γαύδος: Συνελήφθησαν 5 Αιγύπτιοι διακινητές για τους 539 παράνομους μετανάστες

Πέντε Αιγύπτιοι συνελήφθησαν για τη διακίνηση των παράνομων μεταναστών που εντοπίστηκαν στα ανοιχτά της Γαύδου.



Το σκάφος με τους 539 παράνομους μετανάστες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 16,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γαύδου το πρωί της Παρασκευής. Το Λιμενικό προχώρησε στη διάσωσή τους και μετά από έρευνα διαπιστώθηκε πως πέντε Αιγύπτιοι ηλικίας 35, 24, 20, 29 και 31 ετών ήταν οι διακινητές.





Οι μετανάστες είχαν αποπλεύσει από το Τομπρούκ της Λιβύης το βράδυ της 17ης Δεκεμβρίου και είχαν καταβάλει χρηματικά ποσά μεταξύ 3.000 με 5.000 δολαρίων για την μεταφορά τους στην Ελλάδα.



Οι διακινητές συνελήφθησαν για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 «Παράνομη είσοδος στη χώρα», του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 «Διευκόλυνση» σε συνδυασμό με το άρθρο 306 του Π.Κ. «Έκθεση» και το άρθρο 45 του Π.Κ. «Συναυτουργία». Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου.





Η Διεύθυνση Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων σε συνεργασία με την Λιμενική Αρχή Ρεθύμνου αναλύει και επεξεργάζεται όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει και διερευνά την ενδεχόμενη επέκταση της δράσης των μελών της υπόψη εγκληματικής οργάνωσης, όπως επίσης και την συνεργασία τους με έτερα μέλη οργανωμένων κυκλωμάτων με ίδιες ή παρόμοιες εγκληματικές δραστηριότητες.