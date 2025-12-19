Αμείωτες οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη: Διασώθηκαν 545 μετανάστες ανοιχτά της Γαύδου

Νέες αφίξεις μεταναστών καταγράφηκαν στην Κρήτη το πρωί της Παρασκευής (19/12).

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, εντοπίστηκε πλοιάριο που εξέπεμψε σήμα κινδύνου στο οποίο επέβαιναν 545 μετανάστες. Η κινητοποίηση του λιμενικού σώματος ήταν άμεση καθώς έσπευσε στο σημείο και μετέφερε όλους τους επιβαίνοντες του πλοιαρίου στη στεριά.

Σημειώνεται ότι όλοι οι μετανάστες είναι καλά στην υγεία τους και πρόκειται να μεταφερθούν στην περιοχή της Αγίας Γαλήνης.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη (18/12) έφτασαν τέσσερα ακόμη σκάφη, δύο στη Γαύδο με συνολικά 70 άτομα, ενώ αργά το απόγευμα της ίδιας ημέρας εντοπίστηκαν ακόμη 90 μετανάστες νότια του Ηρακλείου.

Διαβάστε επίσης