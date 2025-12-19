Εργατικό δυστύχημα στην Ελασσόνα: 59χρονος σκοτώθηκε πέφτοντας από ύψος 20 μέτρων

Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε στην Ελασσόνα το μεσημέρι της Πέμπτης (18/12), όταν ένας 59χρονος σκοτώθηκε ύστερα από πτώση από ύψος 20 μέτρων.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, όλα έγιναν όταν ο 59χρονος ανέβησε σε στέγη κτηρίου προκειμένου να πραγματοποιήσει εργασίες στην καμινάδα του καταστήματος που εργαζόταν, όταν μέρος της στέγης υποχώρησε ξαφνικά με αποτέλεσμα ο άτυχος άνδρας να βρεθεί στο κενό.

Το Αστυνομικό Τμήμα Ελασσόνας διεξάγει έρευνα για το τραγικό συμβάν.

