Εργατικό δυστύχημα στην Ελασσόνα: 59χρονος σκοτώθηκε πέφτοντας από ύψος 20 μέτρων

Ο άτυχος άνδρας είχε ανέβει σε στέγη κτηρίου για να πραγματοποιήσει εργασίες η οποία υποχώρησε και βρέθηκε στο κενό

Newsbomb

ΕΛΛΑΔΑ
Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε στην Ελασσόνα το μεσημέρι της Πέμπτης (18/12), όταν ένας 59χρονος σκοτώθηκε ύστερα από πτώση από ύψος 20 μέτρων.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, όλα έγιναν όταν ο 59χρονος ανέβησε σε στέγη κτηρίου προκειμένου να πραγματοποιήσει εργασίες στην καμινάδα του καταστήματος που εργαζόταν, όταν μέρος της στέγης υποχώρησε ξαφνικά με αποτέλεσμα ο άτυχος άνδρας να βρεθεί στο κενό.

Το Αστυνομικό Τμήμα Ελασσόνας διεξάγει έρευνα για το τραγικό συμβάν.

Εργατικό δυστύχημα στην Ελασσόνα: 59χρονος σκοτώθηκε πέφτοντας από ύψος 20 μέτρων

