Θεσσαλονίκη: Νεκρός 19χρονος που έπεσε από μπαλκόνι τετάρτου ορόφου στο κέντρο

Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (18/12) στη Θεσσαλονίκη μετά από πτώση ενός 19χρονου από μπαλκόνι τετάρτου ορόφου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο κέντρο της πόλης λίγο μετά τις 10 όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένας 19χρονος με καταγωγή από την Αλβανία έπεσε στο κενό από μπαλκόνι τετάρτου ορόφου στο κέντρο της πόλης.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όμως ο 19χρονος είχε χάσει ήδη τη ζωή του.

Τα αίτια της πτώσης διερευνώνται από τις Αρχές.

Με πληροφορίες από thestival.gr

