Λάρισα: 58χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του
Οικείοι του 58χρονου ειδοποίησαν τις Αρχές
Τραγωδία στη Λάρισα με έναν 58χρονο άνδρα που βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, στην συνοικία της Χαραυγής.
Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, οι οικείοι του ήταν αυτοί που ειδοποίησαν τις Αρχές με την Αστυνομία και τους διασώστες του ΕΚΑΒ να σπεύδουν στο σημείο με ασθενοφόρο. Ωστόσο, ήταν αργά καθώς ο άτυχος 58χρονος είχε ήδη εκπνεύσει.
Όλα δείχνουν ότι ο άνδρας έφυγε από τη ζωή από παθολογικά αίτια και δη από ανακοπή καρδιάς.
