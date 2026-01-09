Γιώργος Λιάγκας για Ελένη Τσολάκη: «Θεωρώ δυσάρεστο να σταματάει μια εκπομπή μεσούσης της σεζόν»

Ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε στο τέλος της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη

Newsbomb

Γιώργος Λιάγκας για Ελένη Τσολάκη: «Θεωρώ δυσάρεστο να σταματάει μια εκπομπή μεσούσης της σεζόν»
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο πρόωρο τέλος της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη αναφέρθηκε ο Γιώργος Λιάγκας κατά τη διάρκεια της πρωινής εκπομπής, την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου.

Ο παρουσιαστής τόνισε πως ένας τηλεοπτικός σταθμός έχει το δικαίωμα να παίρνει τις αποφάσεις που κρίνει, αλλά θεωρεί άδικο να σταματάει μια εκπομπή μεσούσης της σεζόν.

Ο Γιώργος Λιάγκας είπε χαρακτηριστικά: «Εγώ θέλω να πω κάτι, επειδή δεν μπορούσα να το σχολιάσω τόσο καιρό, αλλά επειδή ακούστηκε το όνομα και επειδή ξέρετε ότι εγώ πάντα λέω τη γνώμη μου… Τι να κάνουμε; Το πληρώνω αλλά τουλάχιστον κοιμάμαι ήσυχος το βράδυ, επειδή ακούστηκε το όνομα της Ελένης Τσολάκη. Και επειδή υπήρχε ένα τηλεοπτικό ρεπορτάζ το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι όταν αφορά στο δικό σου κανάλι δεν μπορείς να το δώσεις εσύ, συνήθως έτσι γίνεται, γιατί και σε άλλα κανάλια που μιλάνε με μια ελευθεριότητα, όταν μιλάνε με ελευθεριότητα για άλλα κανάλια και όχι για τα δικά τους, αυτό γίνεται. Εγώ μιλάω και για το δικό μου κανάλι. Και το πληρώνω ή δεν το πληρώνω, αλλά κοιμάμαι ήσυχος το βράδυ».

«Προφανώς το κανάλι είναι κανάλι και έχει δικαίωμα να παίρνει αποφάσεις. Θεωρώ ωστόσο πολύ δυσάρεστο το γεγονός να σταματάει μια εκπομπή, οποιαδήποτε εκπομπή, πέραν των νούμερων τηλεθέασης, μεσούσης της σεζόν. Αυτό είναι το δικό μου σχόλιο» συμπλήρωσε ο Γιώργος Λιάγκας για την Ελένη Τσολάκη.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:25ΚΟΣΜΟΣ

Κίνηση-ματ της Κίνας: Πώς κατάφερε να συγκρατήσει 337.000 τ.χλμ. άμμου με άχυρο, νερό και ήλιο

15:23ΚΟΣΜΟΣ

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν από τη Δαμασκό: Η Ευρώπη θα κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει τη Συρία

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις: Απαλλαγή από τη στρατιωτική θητεία για νέους με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή σε ποσοστό 67%

15:17LIFESTYLE

Γάμος «συμφέροντος» για τη Γροιλανδία: Ο Μπάρον Τραμπ με την πριγκίπισσα της Δανίας

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Κορινθία: Ζευγάρι τα δύο παιδιά που σκοτώθηκαν - Το συγκινητικό «αντίο» των φίλων τους

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το τελευταίο αντίο στον ηθοποιό Χρήστο Πολίτη

15:05ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νέα επιχείρηση κατάληψης πετρελαιοφόρου της Βενεζουέλας στην Καραϊβική

14:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λίνα Μενδώνη για τον Χρήστο Πολίτη: «Ένας σεμνός και ακάματος εργάτης της Τέχνης»

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Συνεχίζονται οι μάχες στο Χαλέπι – Οι Κούρδοι αρνούνται να εγκαταλείψουν την πόλη

14:53LIFESTYLE

ANT1: Ποια προγράμματα παίρνουν τη θέση της Ελένης Τσολάκη

14:51LIFESTYLE

Μαριγκόνα: Χώρισε από τον σύντροφό της μετά από οκτώ χρόνια σχέσης

14:49WHAT THE FACT

Πού και πότε καταγράφηκε η πιο χαμηλή θερμοκρασία στη γη

14:49TRAVEL

Δάσος Φολόης: Ένα μυθικό ταξίδι στο μοναδικό «μπαλκόνι» της Ηλείας

14:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα – Δολοφονία 30χρονου: Καθάρισαν με χλωρίνη, «ξήλωσαν» το καταγραφικό και κλείδωσαν το κλαμπ

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν και τι πρέπει να προσέξετε

14:40ΕΛΛΑΔΑ

Δικογραφία κατά αγροτών στην Κορινθία: Έκλεισαν αιφνιδιαστικά την εθνική οδό στη Νεμέα - Βίντεο

14:29LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για Ελένη Τσολάκη: «Θεωρώ δυσάρεστο να σταματάει μια εκπομπή μεσούσης της σεζόν»

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Υποχρεωτικές αντιολισθητικές αλυσίδες λόγω χιονόπτωσης και παγετού

14:21LIFESTYLE

Νικ Ράινερ: Πιστεύει ότι είναι «θύμα συνωμοσίας» για τη διπλή δολοφονία και έχει παραισθήσεις

14:18WHAT THE FACT

Μια ανατριχιαστική μαθηματική εξίσωση προέβλεψε την «ακριβή ημερομηνία» για το τέλος του κόσμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:09ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Κορινθία: Ζευγάρι τα δύο παιδιά που σκοτώθηκαν - Το συγκινητικό «αντίο» των φίλων τους

11:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το «πολικό express» - Η πρόβλεψη της Όλγας Παπαβγούλη για την «ψυχρή εισβολή»

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Χρήστος Πολίτης: Πέθανε τη Δευτέρα, τον βρήκαν Τρίτη, ανακοινώθηκε Πέμπτη - Το αντίο στον Γιάγκο Δράκο

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει μαρτυρία συγγενούς του πατέρα που βίαζε τις κόρες του στην Κρήτη - «Το κορίτσι το έσπαγαν στο ξύλο»

12:37ΕΛΛΑΔΑ

Κτηνοτρόφος βρέθηκε κρεμασμένος στο σπίτι του στην Πιερία - Είχαν θανατωθεί 1.000 πρόβατά του την περασμένη βδομάδα

14:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα – Δολοφονία 30χρονου: Καθάρισαν με χλωρίνη, «ξήλωσαν» το καταγραφικό και κλείδωσαν το κλαμπ

14:17ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Συναγερμός για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας

14:40ΕΛΛΑΔΑ

Δικογραφία κατά αγροτών στην Κορινθία: Έκλεισαν αιφνιδιαστικά την εθνική οδό στη Νεμέα - Βίντεο

13:28ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μια... βόλτα στο σχεδόν πλήρως αυτοματοποιημένο εργοστάσιο της Xiaomi που φτιάχνει smartphone σε 6 δευτερόλεπτα

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί βυθίζεται στο χάος το Ιράν - Ο ρόλος των ΗΠΑ και το μέλλον του καθεστώτος Χαμενεΐ

11:22ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα που έκανε σεξ κάθε μέρα για έναν χρόνο εξηγεί τι κατάλαβε στο τέλος

07:31ΚΑΙΡΟΣ

Τελικά πότε και πού θα χιονίσει; Κόντρα μετεωρολόγων για το αν θα δούμε... άσπρη μέρα

12:49ΕΘΝΙΚΑ

Η Ελλάδα έτοιμη να υποδεχτεί την φρεγάτα «Κίμων» - Νέα εποχή για τις Ένοπλες Δυνάμεις με την πρώτη Belh@rra, πότε φτάνει στο ναύσταθμο Σαλαμίνας

11:07ΕΛΛΑΔΑ

«Άσπρη μέρα» στα Ιωάννινα: Χιονοπτώσεις στο κέντρο της πόλης - Βίντεο

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο Καποδίστριας στην Ελλάδα: Ήταν οι Μαυρομιχαλαίοι δολοφόνοι του;

14:51LIFESTYLE

Μαριγκόνα: Χώρισε από τον σύντροφό της μετά από οκτώ χρόνια σχέσης

12:28LIFESTYLE

Survivor: Η μεγάλη έκπληξη με πασίγνωστο ποδοσφαιριστή

08:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι θα ψήφιζαν το κόμμα Καρυστιανού - Τα ευρήματα της δημοσκόπησης της GPO

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Υποχρεωτικές αντιολισθητικές αλυσίδες λόγω χιονόπτωσης και παγετού

13:52ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Σε ποια σημεία του οδικού δικτύου συνεχίζονται οι αποκλεισμοί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ