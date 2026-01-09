Γιώργος Λιάγκας για Ελένη Τσολάκη: «Θεωρώ δυσάρεστο να σταματάει μια εκπομπή μεσούσης της σεζόν»

Στο πρόωρο τέλος της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη αναφέρθηκε ο Γιώργος Λιάγκας κατά τη διάρκεια της πρωινής εκπομπής, την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου.

Ο παρουσιαστής τόνισε πως ένας τηλεοπτικός σταθμός έχει το δικαίωμα να παίρνει τις αποφάσεις που κρίνει, αλλά θεωρεί άδικο να σταματάει μια εκπομπή μεσούσης της σεζόν.

Ο Γιώργος Λιάγκας είπε χαρακτηριστικά: «Εγώ θέλω να πω κάτι, επειδή δεν μπορούσα να το σχολιάσω τόσο καιρό, αλλά επειδή ακούστηκε το όνομα και επειδή ξέρετε ότι εγώ πάντα λέω τη γνώμη μου… Τι να κάνουμε; Το πληρώνω αλλά τουλάχιστον κοιμάμαι ήσυχος το βράδυ, επειδή ακούστηκε το όνομα της Ελένης Τσολάκη. Και επειδή υπήρχε ένα τηλεοπτικό ρεπορτάζ το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι όταν αφορά στο δικό σου κανάλι δεν μπορείς να το δώσεις εσύ, συνήθως έτσι γίνεται, γιατί και σε άλλα κανάλια που μιλάνε με μια ελευθεριότητα, όταν μιλάνε με ελευθεριότητα για άλλα κανάλια και όχι για τα δικά τους, αυτό γίνεται. Εγώ μιλάω και για το δικό μου κανάλι. Και το πληρώνω ή δεν το πληρώνω, αλλά κοιμάμαι ήσυχος το βράδυ».

«Προφανώς το κανάλι είναι κανάλι και έχει δικαίωμα να παίρνει αποφάσεις. Θεωρώ ωστόσο πολύ δυσάρεστο το γεγονός να σταματάει μια εκπομπή, οποιαδήποτε εκπομπή, πέραν των νούμερων τηλεθέασης, μεσούσης της σεζόν. Αυτό είναι το δικό μου σχόλιο» συμπλήρωσε ο Γιώργος Λιάγκας για την Ελένη Τσολάκη.