Τροχαίο στην Κορινθία: Ζευγάρι τα δύο παιδιά που σκοτώθηκαν - Το συγκινητικό «αντίο» των φίλων τους

Ζευγάρι και νεαρά παιδιά μόλις 17 και 18 χρονών ήταν οι δύο νεκροί του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε την Πέμπτη στα Εξαμίλια Κορινθίας.

Τα δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο, καθώς το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε σπίτι.

Οι φίλοι των δύο νέων παιδιών τους αποχαιρέτισαν μέσω των κοινωνικών δικτύων, με τις αναρτήσεις τους να ραγίζουν καρδιές.

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε όταν το όχημα κινούμενο με μεγάλη ταχύτητα εξετράπη της πορείας του, πέρασε μέσα από ένα πρατήριο υγρών καυσίμων που βρίσκεται στο σημείο και κατάληξε με σφοδρότητα στην αυλή παρακείμενου σπιτιού, λίγα μέτρα πιο κάτω.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που το όχημα μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών, ενώ τα δύο νεαρά άτομα που επέβαιναν στο όχημα εγκλωβίστηκαν μέσα στα συντρίμμια.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα άνδρες της Πυροσβεστικής που επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό των δύο παιδιών καθώς επίσης αστυνομικοί της Τροχαίας αλλά και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega τα παιδιά ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια χωρίς τις αισθήσεις τους και διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Οι αρμόδιες Αρχές που ερευνούν το τραγικό συμβάν έχουν πάρει καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες οι οποίοι κάνουν λόγο ότι στο σημείο την ώρα του μοιραίου κινούνταν τρία ακόμη οχήματα τα οποία έκαναν «κόντρες» μεταξύ τους πριν συμβεί το μοιραίο.

