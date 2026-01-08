Τροχαίο στην Κορινθία: Αυτοκίνητο κατέληξε σε σπίτι - Δύο σοβαρά τραυματίες

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στα Εξαμίλια Κορινθίας όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε με σφοδρότητα σε κατοικία.

Το τροχαίο σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες και από τη σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές τόσο στο όχημα όσο και στο σπίτι.

Το ατύχημα είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά δύο άτομα, τα οποία απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν άμεσα με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας, της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα.

