Αιγάλεω: Δύο τραυματίες από σύγκρουση φορτηγών στη Λεωφόρο Κηφισού – Αποκαθίσταται η κυκλοφορία

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία προκάλεσε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (8/1) με εμπλοκή δύο φορτηγών στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της οδού Ανδριανοπούλεως.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, φορτηγό που κινούνταν στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της Ιεράς Οδού, βγήκε από την πορεία του, έσπασε τις προστατευτικές μπάρες, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με δεύτερο φορτηγό που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα, προς Πειραιά.

Δείτε εικόνες από το σημείο.

Δύο τραυματίες από το τροχαίο

Σύμφωνα με πληροφορίες, από το συμβάν, υπάρχει ένας σοβαρά τραυματίας, ο οποίος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας. Η κατάστασή του αυτήν την ώρα είναι σταθερή. Προληπτικά εκεί βρίσκεται και ο δεύτερος οδηγός.

Λόγω του ατυχήματος προκλήθηκε έντονη δυσχέρεια στην κυκλοφορία, με τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά, στην περιοχή του Αιγάλεω, να κινούνται για αρκετή ώρα με πολύ χαμηλές ταχύτητες, έως ότου απομακρυνθούν τα εμπλεκόμενα φορτηγά και αποκατασταθεί η κυκλοφορία.