Χαϊδάρι: Φορτηγό παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 64χρονο πεζό

Τροχαίο με ένα νεκρό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (7/1) όταν ένας 64χρονος άνδρας παρασύρθηκε από φορτηγό όχημα στο Χαϊδάρι.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 22:20 στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του αριθμού 240, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Ο οδηγός του φορτηγού, ηλικίας 61 ετών, συνελήφθη στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί η Τροχαία, προκειμένου να διακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.