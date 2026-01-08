Τροχαίο δυστύχημα στο Αιγάλεω: Νεκρός ο ένας οδηγός από τη σύγκρουση φορτηγών στη λεωφόρο Κηφισού

Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό τροχαίο με τη σύγκρουση φορτηγών που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (8/1) στη λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της οδού Ανδριανουπόλεως στην περιοχή του Αιγάλεω, αφού ο ένας εκ των οδηγών υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, αλλά παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Πώς συνέβη το τροχαίο

Τα ξημερώματα της Πέμπτης (8/1), φορτηγό που κινούνταν στο ρεύμα ανόδου προς Κηφισιά, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο, πέρασε το διάζωμα και κατέληξε πάνω σε δεύτερο φορτηγό που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα, προς Πειραιά.

Στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας βρίσκεται προληπτικά και ο δεύτερος οδηγός που ενεπλάκη στο τροχαίο.

Πηγή: Newsbomb

