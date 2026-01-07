Τροχαίο στον Κηφισό: Αστικό λεωφορείο παρέσυρε πεζή στην είσοδο των ΚΤΕΛ
Σοβαρό τροχαίο έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης (07/01) στον Κηφισό
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (07/01) λίγο πριν από τις 12:00 στη λεωφόρο Κηφισού, με ένα αστικό λεωφορείο να παρασύρει γυναίκα που κινούταν πεζή.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, το τροχαίο έγινε στην είσοδο των ΚΤΕΛ, ενώ παραμένουν άγνωστες ακόμη οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο.
