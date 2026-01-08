Τραγωδία στα Εξαμίλια Κορινθίας: Νεκρά δύο παιδιά 18 και 19 ετών - Βρήκαν ακαριαίο θάνατο

Τραγικό θάνατο βρήκαν δύο νεαρά παιδιά σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε λίγο πριν τις 11:30 το μεσημέρι της Πέμπτης στα Εξαμίλια Κορινθίας.

Τα δύο νεαρά παιδιά επέβαιναν σε όχημα το οποίο για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία εξετράπη της πορείας του και «καρφώθηκε» με σφοδρότητα σε σπίτι. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega πρόκειται για δύο νεαρά παιδιά 18 και 19 ετών.

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε όταν το όχημα κινούμενο με μεγάλη ταχύτητα εξετράπη της πορείας του, πέρασε μέσα από ένα πρατήριο υγρών καυσίμων που βρίσκεται στο σημείο και κατάληξε με σφοδρότητα στην αυλή παρακείμενου σπιτιού, λίγα μέτρα πιο κάτω.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που το όχημα μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών, ενώ τα δύο νεαρά άτομα που επέβαιναν στο όχημα εγκλωβίστηκαν μέσα στα συντρίμμια.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα άνδρες της Πυροσβεστικής που επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό των δύο παιδιών καθώς επίσης αστυνομικοί της Τροχαίας αλλά και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega τα παιδιά ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια χωρίς τις αισθήσεις τους και διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Οι αρμόδιες Αρχές που ερευνούν το τραγικό συμβάν έχουν πάρει καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες οι οποίοι κάνουν λόγο ότι στο σημείο την ώρα του μοιραίου κινούνταν τρία ακόμη οχήματα τα οποία έκαναν «κόντρες» μεταξύ τους πριν συμβεί το μοιραίο.

«Άκουσα ένα μπαμ και είδα το αμάξι να προσγειώνεται στην αυλή μου»

Στο μεταξύ, συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του ιδιοκτήτη του σπιτιού που κατέληξε το μοιραίο όχημα, ο οποίος βρισκόταν μέσα στο οίκημα μαζί με την οικογένειά του.

«Εγώ ήμουν μέσα στην κουζίνα και ετοιμαζόμουν να βγω έξω. Άκουσα ένα μπαμ, έναν θόρυβο και ξαφνικά βλέπω το αυτοκίνητο να προσγειώνεται στην αυλή μου. Πάλι καλά ήμασταν μέσα στο σπίτι, λαμπάδα θα πάω να ανάψω. Τα άτομα πυο ήταν μέσα τα έγβαλαν αναίσθητα».

Μάλιστα ο ιδιοκτήτης του σπιτιού απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε: «Ήταν και άλλο αμάξι, δεν το είδα, αλλά ήταν και άλλο».

Με πληροφορίες από korinthos.tv, Mega

