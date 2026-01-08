Κορινθία: Νεκροί οι τραυματίες του τροχαίου στα Εξαμίλια - Το αυτοκίνητό τους «καρφώθηκε» σε σπίτι

Σε ανείπωτη τραγωδία μετατράπηκε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε νωρίτερα στα Εξαμίλια Κορινθίας, καθώς τα δύο άτομα που τραυματίστηκαν σοβαρά, τελικά υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, και κατέληξε με σφοδρότητα σε κατοικία, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο επιβαινόντων.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα άνδρες της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τους, αστυνομικοί της Τροχαίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Τα θύματα είναι ένας άνδρας και μία γυναίκα νεαρής ηλικίας.

