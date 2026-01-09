«Άσπρη μέρα» στα Ιωάννινα: Χιονοπτώσεις στο κέντρο της πόλης - Βίντεο

Οι σκεπές έχουν αρχίσει να «ασπρίζουν» στα Ιωάννινα.

Νιφάδες χιονιού πέφτουν στο κέντρο των Ιωαννίνων το πρωί της Παρασκευής (09/01), με την θερμοκρασία να είναι κοντά στο μηδέν.

Οι εικόνες από βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν ένα εξαιρετικά χειμωνιάτικο τοπίο.

Η κακοκαιρία βρίσκεται σε εξέλιξη, με μεγάλο μέρος της Ηπείρου, και ειδικά τις ορεινές περιοχές των Ιωαννίνων και της Άρτας, να έχουν ντυθεί από χθες στα λευκά.

Στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων, σύμφωνα με την πρόγνωση και τα μετεωρολογικά δεδομένα, ασθενής χιονόπτωση μπορεί να διαρκέσει μέχρι το μεσημέρι ενώ από το Σάββατο αναμένεται νέο κύμα βροχοπτώσεων.

Διαβάστε επίσης