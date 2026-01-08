Λευκό σκηνικό στο Μέτσοβο, δείτε εντυπωσιακές εικόνες από τα χιονισμένα τοπία

Στο Μέτσοβο, τα πρώτα χιόνια έκαναν την εμφάνισή τους, «ντύνοντας» στα λευκά τον ορεινό οικισμό και τη Μηλιά.

Η έντονη βροχόπτωση που επικρατούσε τις προηγούμενες ώρες, λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει την Ήπειρο, μετετράπη σταδιακά σε χιόνι, καθώς η θερμοκρασία σημείωσε αισθητή πτώση. Αυτήν την ώρα, η χιονόπτωση συνεχίζεται, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό αλλά και επικίνδυνο σκηνικό για κατοίκους και επισκέπτες.

Οι στέγες των σπιτιών, τα σταθμευμένα οχήματα, οι δρόμοι και το φυσικό τοπίο έχουν ήδη καλυφθεί με ένα «λευκό πέπλο», ενώ, η κίνηση των οχημάτων πρέπει να πραγματοποιείται με αυξημένη προσοχή. Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων στο οδικό δίκτυο, ενώ, συστήνεται η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε όσους κινούνται προς και από την περιοχή.