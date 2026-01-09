Λίνα Μενδώνη για τον Χρήστο Πολίτη: «Ένας σεμνός και ακάματος εργάτης της Τέχνης»

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο του ηθοποιού Χρήστου Πολίτη, υπογραμμίζοντας την πολυετή και ανιδιοτελή προσφορά του στον πολιτισμό.

Αν και το ευρύ κοινό τον ταύτισε με την εμβληματική και μακρόχρονη παρουσία του στην τηλεόραση, η κ. Μενδώνη τόνισε ότι ο εκλιπών διέθετε μια βαθιά θεατρική παιδεία που του επέτρεψε να διακριθεί δίπλα σε κορυφαίους καλλιτέχνες και να αναμετρηθεί με κλασικά κείμενα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ρόλο του ως συνιδρυτή του «Απλού Θεάτρου», ενός σχήματος που άφησε εποχή με τις καινοτόμες παραστάσεις του. Καταλήγοντας, η υπουργός εξήρε το ήθος και τη σεμνότητά του, σημειώνοντας ότι παρά τη μεγάλη αναγνωρισιμότητά του, ο Χρήστος Πολίτης απέφευγε την περιττή προβολή, παραμένοντας πιστός στην ουσία της υποκριτικής τέχνης.

Το συλλυπητήριο μήνυμα της Λίνας Μενδώνη για την απώλεια του Χρήστου Πολίτη

«Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Χρήστου Πολίτη, ο οποίος διέγραψε μια γόνιμη πορεία δεκαετιών στην Τέχνη, υπηρετώντας την με ζήλο και ανιδιοτέλεια. Για το μεγάλο κοινό, ο Χρήστος Πολίτης ίσως παραμένει ταυτισμένος με την πολύχρονη και καθημερινή παρουσία του στην τηλεόραση: έναν ρόλο απαιτητικό, τον οποίο υπηρέτησε με επαγγελματισμό και αφοσίωση. Ο Χρήστος Πολίτης ήταν, όμως, πολλά ακόμη.

»Ο απόφοιτος της Σχολής του Εθνικού με γερή θεατρική σκευή, που του επέτρεψε από νεαρή ηλικία να στέκεται επάξια δίπλα στους «μεγάλους» του χώρου και να αναμετράται με τα κλασικά κείμενα. Ακάματος εργάτης του θεάτρου, ως ερμηνευτής και ως συνδημιουργός, μαζί με τον Αντώνη Αντύπα, του «Απλού Θεάτρου», του καινοτόμου σχήματος που για χρόνια προσέφερε υψηλής ποιότητας παραστάσεις κορυφαίων έργων του σύγχρονου ελληνικού και διεθνούς ρεπερτορίου.

»Ηθοποιός με επιλεκτικές και διακριτές κινηματογραφικές παρουσίες. Και, πάντοτε, σεμνός υπηρέτης της Τέχνης, που παρά την αναγνωρισιμότητά του, δεν επεδίωξε την ανώφελη και περιττή προβολή, ούτε συνέδεσε με αυτή την μακρόχρονη πορεία του στη σκηνή και την οθόνη, μικρή και μεγάλη. Στους οικείους του και τους φίλους του απευθύνω ειλικρινή συλλυπητήρια».

