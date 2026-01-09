Πού και πότε καταγράφηκε η πιο χαμηλή θερμοκρασία στη γη

Μέρη όπως η Ανταρκτική και ο Βόρειος Πόλος αναφέρονται συχνά ως τα πιο κρύα μέρη του κόσμου, αλλά στην καταγεγραμμένη ιστορία της γης, με τους επιστήμονες να παρακολουθούν επί δεκαετίες, υπάρχει ένα επαληθευμένος νικητής, μέχρι σήμερα.

Η χαμηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ επίσημα στη Γη είναι -89,2°C.

Καταγράφηκε στον σταθμό Βοστόκ στην Ανταρκτική στις 21 Ιουλίου 1983. Επιπλέον, αυτό το ρεκόρ αναγνωρίζεται από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (WMO).

Ο σταθμός Βοστόκ βρίσκεται βαθιά μέσα στην Ανατολική Ανταρκτική και απέχει πολύ από την ακτή. Είναι ψηλά πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, οπότε ο αέρας είναι ξηρός και ήρεμος. Όλοι αυτοί οι παράγοντες επιτρέπουν στη θερμότητα να διαφεύγει εύκολα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι θερμοκρασίες εκεί μπορεί να πέσουν τόσο χαμηλά.

Υπάρχει πιο κρύο μέρος από το Βοστόκ;

Θα εκπλαγείτε αν μάθετε ότι δορυφορικά δεδομένα από τη NASA και το Εθνικό Κέντρο Δεδομένων Χιονιού και Πάγου υποδηλώνουν ότι υπάρχουν ακόμη πιο κρύα σημεία στο οροπέδιο της Ανατολικής Ανταρκτικής. Υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις που δείχνουν θερμοκρασίες αέρα κοντά στους -94°C. Μερικές φορές, οι θερμοκρασίες της επιφάνειας του εδάφους μπορεί να πέσουν στους -98°C.

Αλλά εδώ είναι το βασικό σημείο. Αυτές οι μετρήσεις ελήφθησαν από δορυφόρους, καθώς δεν μετρήθηκαν με θερμόμετρα στο έδαφος. Άρα δεν έχουν καταγραφεί ακόμη επίσημα.

Πού είναι η πιο κρύα πόλη στον κόσμο;

Το πιο κρύο μόνιμα κατοικημένο μέρος στη Γη είναι το Oymyakon στη Σιβηρία της Ρωσίας. Κατέγραψε –67,7°C το 1933. Οι άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν εκεί σήμερα. Τα σχολεία κλείνουν μόνο όταν πέσει κάτω από τους -55°C.

Η Ρωσία θεωρείται επίσης η πιο κρύα χώρα συνολικά. Μεγάλο μέρος της Σιβηρίας παραμένει παγωμένο για το μεγαλύτερο μέρος του έτους.