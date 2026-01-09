ΗΠΑ: Νέα επιχείρηση κατάληψης πετρελαιοφόρου της Βενεζουέλας στην Καραϊβική

Επιχείρηση για την κατάληψη ενός ακόμη δεξαμενόπλοιου διεξάγουν αυτή την ώρα οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ στην Καραϊβική θάλασσα, στην πέμπτη ανάλογη κίνηση των τελευταίων εβδομάδων.

Η αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε διαδικασία κατάσχεσης του πετρελαιοφόρου «Olina», το οποίο πλέει κοντά στο Τρινιντάντ στην Καραϊβική, δήλωσε την Παρασκευή (09/01) ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ, με τις προσπάθειες της Ουάσινγκτον να ελέγξει τις εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας να συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Το «Olina», το οποίο σύμφωνα με τη δημόσια βάση δεδομένων ναυτιλίας Equasis έφερε ψευδώς τη σημαία του Ανατολικού Τιμόρ, είχε προηγουμένως αποπλεύσει από τη Βενεζουέλα και είχε επιστρέψει στην περιοχή όταν κατασχέθηκε την Παρασκευή, ανέφερε πηγή από τον κλάδο της ναυτιλίας που είναι εξοικειωμένη με το θέμα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

